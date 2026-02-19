Припинення вогню в Україні: які 4 ставки найпопулярніші і скільки можна заробити

На платформі відкрито ринки з дедлайнами від найближчих місяців до кінця 2026 року

На відомій платформі Polymarket, де користувачі з усього світу роблять ставки на різні важливі події та можуть отримувати прибуток, оцінюють можливість припинення вогню в Україні до кількох певних дат.

Що потрібно знати:

На платформі відкрито ринки з прогнозами про припинення вогню до 28 лютого, 31 березня, 30 червня та до кінця 2026 року

Чим нижчий передбачуваний шанс події, тим вища можлива виплата

В останні тижні по ряду позицій спостерігається зміна показників

В Україні ця платформа заблокована

Так, згідно з останніми даними на сайті, користувачі ставлять можливість припинення вогню в Україні до 28 лютого, до 31 березня, до 30 липня і до кінця 2026 року.

Імовірність припинення вогню до 28 лютого 2026 року оцінюється менш ніж у 1%. При ставці $100 потенційний виграш становитиме $14 437,50.

Загальна сума ставок за цією подією вже перевищила 4,7 мільйона доларів.

Варто відзначити, що така висока прибутковість пов’язана з вкрай низькою ймовірністю позитивного результату.

Ставки на припинення вогню в Україні до 28 лютого 2026 року. Скріншот: Polymarket

Водночас припинення вогню між Росією та Україною до 31 березня 2026 року на платформі прогнозів Polymarket оцінюється лише у 3%. За останні тижні показник суттєво знизився. При ставці $100 потенційний виграш становитиме $2 941,18.

Загальна сума ставок на цю подію вже перевищила 18,4 мільйонів доларів.

Ставки на припинення вогню в Україні до 31 березня 2026 року. Скріншот: Polymarket

Більш довгостроковий сценарій виглядає набагато оптимістичнішим, адже ймовірність припинення вогню оцінюється в 20%. Проте останнім часом статистика пішла вниз. При ставці $100 потенційний виграш становитиме $500.

Загальна сума ставок за цією подією вже перевищила 1,5 мільйона доларів.

Ставки на припинення вогню в Україні до 30 червня 2026 року. Скріншот: Polymarket

Найбільший шанс, за ставками користувачів, залишається на припинення вогню до кінця 2026 року — 40%. При ставці $100 потенційний виграш становитиме $250.

Загальна сума ставок на цю подію вже перевищила 9,9 мільйонів доларів.

Ставки на припинення вогню в Україні до кінця 2026 року. Скріншот: Polymarket

Що таке Polymarket?

Дані з Polymarket – це не прогнози експертів чи аналітиків, а реальні ставки. Люди ставлять власні гроші на ймовірність тих чи інших подій, орієнтуючись на поточні новини, політичну ситуацію та власні переконання.

Однак такі маркети не завжди відображають реальність. Найбільший ринок на платформі зараз саме про Україну, що підкреслює значний інтерес до її майбутнього та важливість цієї теми на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дипломат Володимир Омелянпояснив, коли чекати на мир і що робити для його наближення.