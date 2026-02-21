Залишимось без світла? Скільки насправді електроенергії Україна отримує від Словаччини

Зимовий пік споживання — 18 ГВт потужності

На тлі погроз Словаччини повністю зупинити поставку електроенергії в Україну у багатьох виникає питання: наскільки критично це може бути. Адже електрику поставляють у нашу державу й інші країни.

Відповідь на це дав енергетичний експерт Михайло Гончар, у матеріалі ""Рубильник" у руках Фіцо іграшковий? Чи зможе влаштувати Словаччина Україні блекаут".

Що треба знати:

Фіцо пригрози перекрити поставку світла в Україну

Держава отримує електроенергію з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

Їхній сумарний максимум не покриває й 2,5 гігават

За словами Гончара, погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо перекрити поставку світла звучать досить невтішно, але якщо звернутись до цифр то ситуація зовсім інша. Адже Україна отримує електроенергію з чотирьох напрямків — через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію.

При цьому сумарний максимум імпорту з усіх цих країн разом обмежений технічно: не більше 2,4 гігавата.

"Зимовий пік споживання — це 18 ГВт потужності. Тому можете самі співвіднести цифри. Ці пара ГВт не дуже грають роль", — пояснює він.

Ба більше, навіть якщо уявити, що всі чотири країни одночасно перекриють постачання — це все одно не покриє й 15% зимових потреб України. Словаччина окремо — ще менше.

"Навіть в кращі часи, коли вони максимально експортували, обсяги не перевищували 10%. Відправлялося десь порядку 5%", — додає Гончар.

Експерт додає, що без цих ГВт не стане легше, але критично чи кардинально ситуація не зміниться. Гончар резюмує: "Якщо уявити собі ситуацію, що рубильник відключать — зрозуміло, ситуація ускладниться. Але це не той метод шантажу, який дасть ефект. Російські удари більше на нас впливають. Набагато".

