Залишимось без світла? Скільки насправді електроенергії Україна отримує від Словаччини
Зимовий пік споживання — 18 ГВт потужності
На тлі погроз Словаччини повністю зупинити поставку електроенергії в Україну у багатьох виникає питання: наскільки критично це може бути. Адже електрику поставляють у нашу державу й інші країни.
Відповідь на це дав енергетичний експерт Михайло Гончар, у матеріалі ""Рубильник" у руках Фіцо іграшковий? Чи зможе влаштувати Словаччина Україні блекаут".
Що треба знати:
- Фіцо пригрози перекрити поставку світла в Україну
- Держава отримує електроенергію з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії
- Їхній сумарний максимум не покриває й 2,5 гігават
За словами Гончара, погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо перекрити поставку світла звучать досить невтішно, але якщо звернутись до цифр то ситуація зовсім інша. Адже Україна отримує електроенергію з чотирьох напрямків — через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію.
При цьому сумарний максимум імпорту з усіх цих країн разом обмежений технічно: не більше 2,4 гігавата.
"Зимовий пік споживання — це 18 ГВт потужності. Тому можете самі співвіднести цифри. Ці пара ГВт не дуже грають роль", — пояснює він.
Ба більше, навіть якщо уявити, що всі чотири країни одночасно перекриють постачання — це все одно не покриє й 15% зимових потреб України. Словаччина окремо — ще менше.
"Навіть в кращі часи, коли вони максимально експортували, обсяги не перевищували 10%. Відправлялося десь порядку 5%", — додає Гончар.
Експерт додає, що без цих ГВт не стане легше, але критично чи кардинально ситуація не зміниться. Гончар резюмує: "Якщо уявити собі ситуацію, що рубильник відключать — зрозуміло, ситуація ускладниться. Але це не той метод шантажу, який дасть ефект. Російські удари більше на нас впливають. Набагато".
