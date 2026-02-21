Зеленський хоче європейські війська в Україні: де їх можуть розмістити (карта)
Такий варіант можливий після припинення активної фази війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ хоче, щоб європейські війська, які планується розгорнути в Україні в разі припинення бойових дій, були розміщені поблизу фронту. Варіант розгортання миротворців в Україні активно обговорювався раніше.
Що треба знати:
- Європейські війська в Україні можуть з'явитися в разі припинення активної фази бойових дій
- Передбачалося, що їх буде розгорнуто далі від фронту
- Зеленський заявив, що Київ зацікавлений, щоб миротворців було розгорнуто ближче до лінії зіткнення
Про це Зеленський заявив у розмові з агенцією AFP. Він наголосив, що йдеться про першу лінію фронту.
Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій, – сказав Зеленський
В Україні може з'явитися іноземний контингент — умови та деталі
Перші серйозні розмови про можливість розміщення іноземного контингенту в Україні в разі завершення активних бойових дій, почалися практично рік тому. Тоді Європейський Союз розглядав можливість розгортання на території нашої країни до 30 тисяч військовослужбовців.
Військовий контингент може бути розміщено у ключових містах, портах та об’єктах критичної інфраструктури, за виключенням сходу України. Основним завданням цих сил буде підтримка безпеки та стабільності, а також координація заходів із запобігання новій військовій агресії Росії.
Тоді видання The Telegraph опублікувало карту, де може бути розміщено європейських миротворців. Європейські війська мали б контролювати критичну інфраструктуру України (міста, порти, атомні станції) у віддаленні від лінії фронту.
Нагадаємо, голова правління Республіканського фонду України, екссекретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Пйотр Кульпа назвав YouTube-каналу Телеграф UA шість кроків, щоб закінчити війну в Україні. Він переконаний, що зупинити главу РФ Володимира Путіна можна комплексом заходів – військових, економічних, політичних та дипломатичних.