Зеленський хоче європейські війська в Україні: де їх можуть розмістити (карта)

Такий варіант можливий після припинення активної фази війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ хоче, щоб європейські війська, які планується розгорнути в Україні в разі припинення бойових дій, були розміщені поблизу фронту. Варіант розгортання миротворців в Україні активно обговорювався раніше.

Що треба знати:

Європейські війська в Україні можуть з'явитися в разі припинення активної фази бойових дій

Передбачалося, що їх буде розгорнуто далі від фронту

Зеленський заявив, що Київ зацікавлений, щоб миротворців було розгорнуто ближче до лінії зіткнення

Про це Зеленський заявив у розмові з агенцією AFP. Він наголосив, що йдеться про першу лінію фронту.

Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій, – сказав Зеленський

В Україні може з'явитися іноземний контингент — умови та деталі

Перші серйозні розмови про можливість розміщення іноземного контингенту в Україні в разі завершення активних бойових дій, почалися практично рік тому. Тоді Європейський Союз розглядав можливість розгортання на території нашої країни до 30 тисяч військовослужбовців.

Військовий контингент може бути розміщено у ключових містах, портах та об’єктах критичної інфраструктури, за виключенням сходу України. Основним завданням цих сил буде підтримка безпеки та стабільності, а також координація заходів із запобігання новій військовій агресії Росії.

Тоді видання The Telegraph опублікувало карту, де може бути розміщено європейських миротворців. Європейські війська мали б контролювати критичну інфраструктуру України (міста, порти, атомні станції) у віддаленні від лінії фронту.

Карта можливого розміщення миротворців в Україні

Нагадаємо, голова правління Республіканського фонду України, екссекретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Пйотр Кульпа назвав YouTube-каналу Телеграф UA шість кроків, щоб закінчити війну в Україні. Він переконаний, що зупинити главу РФ Володимира Путіна можна комплексом заходів – військових, економічних, політичних та дипломатичних.