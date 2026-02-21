Унікальний фасад та мозаїки. Як виглядало відоме в СРСР кафе "Льдинка"

Його відкрили ще у 1968 році

В Україні чимало кафе не пережили 90-ті та закрились, попри свою високу популярність в часи СРСР. Не виключенням став заклад "Льдинка" у Кам'янському.

"Телеграф" розповість його історію та чому кафе було таким популярним. Пропрацювала "Льдинка" понад 20 років, ставши одним з найвідоміших закладів міста.

Відкрили кафе у 1968 році у Соцмісті поряд з катком зі штучної криги. Тобто назву "Льдинка" обрали невипадково. Відомо, що заклад з перших днів зачарував місцевих, адже його будівля була одним із видатних архітектурних об’єктів міста шістдесятих років.

Фасад кафе "Льдинка"

Головною особливістю стало суцільне скління. При цьому стеля зали кафе була вистелена блискучими скельцями, а стіни – різнобарвними камінцями. У 1971 році видатний український художник Валерій Ламах – автор мозаїчного панно "До Сонця" на головному фасаді "Хіміка" – оздобив будівлю кафе унікальною смальтовою мозаїкою "На льоду". На ній було зображено п’ять дівчат-ковзанярок, які кружляли на блакитному фоні.

Мозаїка з кафе "Льдинка"

Головний зал кафе "Льдинка"

Окрім того, біля кафе було збудовано невеликий фонтан з трьома водограями. Його чашу повністю виклали яскравою мозаїкою з вписаними силуетами риб. Саме завдяки вишуканому інтер'єру "Льдинка" свого часу була дуже популярна, допомагало й розташування — біля палацу "Хімік".

Якраніше виглядало кафе "Льдинка"

Фонтан біля кафе "Льдинка"

Проте вже у 90-ті легендарний заклад закрився, перед цим поступово втрачаючи популярність. Пізніше будівлю кафе реконструювали під нічний клуб, а усі унікальні мозаїки знищили.

