Унікальний фасад та мозаїки. Як виглядало відоме в СРСР кафе "Льдинка"
-
-
Його відкрили ще у 1968 році
В Україні чимало кафе не пережили 90-ті та закрились, попри свою високу популярність в часи СРСР. Не виключенням став заклад "Льдинка" у Кам'янському.
"Телеграф" розповість його історію та чому кафе було таким популярним. Пропрацювала "Льдинка" понад 20 років, ставши одним з найвідоміших закладів міста.
Відкрили кафе у 1968 році у Соцмісті поряд з катком зі штучної криги. Тобто назву "Льдинка" обрали невипадково. Відомо, що заклад з перших днів зачарував місцевих, адже його будівля була одним із видатних архітектурних об’єктів міста шістдесятих років.
Головною особливістю стало суцільне скління. При цьому стеля зали кафе була вистелена блискучими скельцями, а стіни – різнобарвними камінцями. У 1971 році видатний український художник Валерій Ламах – автор мозаїчного панно "До Сонця" на головному фасаді "Хіміка" – оздобив будівлю кафе унікальною смальтовою мозаїкою "На льоду". На ній було зображено п’ять дівчат-ковзанярок, які кружляли на блакитному фоні.
Окрім того, біля кафе було збудовано невеликий фонтан з трьома водограями. Його чашу повністю виклали яскравою мозаїкою з вписаними силуетами риб. Саме завдяки вишуканому інтер'єру "Льдинка" свого часу була дуже популярна, допомагало й розташування — біля палацу "Хімік".
Проте вже у 90-ті легендарний заклад закрився, перед цим поступово втрачаючи популярність. Пізніше будівлю кафе реконструювали під нічний клуб, а усі унікальні мозаїки знищили.
