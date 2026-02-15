Путін готовий зупинити удари по Україні на 1 день: навіщо і чи тримала раніше РФ своє слово

У Москві назвали умову для припинення ударів по Україні

Росія готова припинити завдання ударів по території України в день волевиявлення громадян у разі, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів.

Про це в інтерв’ю ТАРС заявив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін.

"Росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ наважиться провести вибори", – сказав він.

Російський дипломат додав, що зараз питання щодо практичної організації виборів в Україні не обговорюється.

Скільки тривало енергетичне перемир’я

Наприкінці січня 2026 року у контексті переговорів про припинення війни та на тлі екстремальних морозів обговорювалася пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "енергетичне перемир’я" мало тривати тиждень, починаючи з 30 січня 2026 року.

Проте речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир’я, але лише до 1 лютого.

Фактично поновлення ударів сталося по об’єктах енергетики в ніч із 2 на 3 лютого 2026 року. Таким чином, пауза між припиненням масованих атак і новим масштабним ударом по енергетичній інфраструктурі склала 4 дні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Саймону Шустеру заявив, що ідея проведення виборів під час війни — це насамперед російська позиція. Таким чином Кремль, за його словами, хоче його позбутися. Український лідер додав, що готовий провести вибори, але для цього потрібна безпека та припинення вогню.