У цьому немає таємних сенсів: чому Зеленський "неправильно" носить обручку (фото)

Володимир Зеленський – президент України з 2019 року, який докладає максимум зусиль для досягнення справедливого миру в Україні. Він багато років одружений з Оленою Зеленською, проте, як зауважили в мережі, носить обручку "неправильно".

"Телеграф" розповідає, чому президент Зеленський носить обручку на середньому, а не безіменному пальці правої руки.

Фото: Getty Images

Що не так із обручкою Зеленського?

Володимир та Олена Зеленські одружилися у 2003 році. Вже багато років їхній союз є прикладом для багатьох шанувальників. Особливо їхній зв’язок зміцнився після початку політичної кар’єри колишнього актора та коміка. А коли Зеленські стали президентом та першої леді до них стало ще більше уваги.

Фото: Getty Images

Так, багато українців помітили, що Володимир Олександрович носить обручку на середньому пальці правої руки. Однак це вважається неправильним, оскільки саме обручку за традицією потрібно носити на безіменному пальці.

Фото: Getty Images

Причина такого рішення дуже банальна і прозаїчна, в цьому немає ніяких магічних знаків, як почали здогадуватися в соцмережах. Справа в тому, що на момент одруження Зеленському було 25 років і він був трохи повнішим. А потім трохи схуд, пальці стали тоншими і обручка просто почала спадати.

Фото: Getty Images

З того часу артист почав носити обручку на середньому пальці — просто щоб не загубити її. Про це розповідав сам президент, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, Олена пропонувала віднести прикрасу до ювеліра та підігнати розмір, проте він вирішив залишити все як є, просто тому, що вже звик.

