Був "обличчям" Партії регіонів: де зараз Олександр Єфремов і в чому його звинувачують в Україні

Свого часу він був одним із найвпливовіших політиків епохи Януковича

Олександр Єфремов – відомий український політик-регіонал. За часів Януковича він був головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді, а розпочинав свою кар’єру в Луганській області. Після початку повномасштабної війни політик зник із медійного простору і, як виявилося, втік із України.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Олександра Єфремова, де він зараз і за що його судять в Україні.

Олександр Єфремов – що про нього відомо?

Олександр Єфремов народився у Луганську 22 серпня 1954 року, зараз йому 71 рік. У 1978 році він закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут, а в 1992 році отримав диплом Київського інституту політології та соціального управління за спеціальністю "політолог".

Олександр Єфремов розпочинав кар’єру в Луганську. Фото: відкриті джерела

Його політична кар’єра розпочалася у 1997 році, коли він став заступником губернатора Луганської області. А з 1998 до 2005 року він очолював Луганську облдержадміністрацію. Вже 2006 року він став народним депутатом від Партії регіонів.

Єфремов — у минулому один із найвпливовіших політиків України, він був обличчям та багаторічним лідером фракції Партії регіонів. Його кар’єра нерозривно пов’язана з Луганською областю та епохою Віктора Януковича. Він також був одним із тих, хто голосував за скандальні "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Після перемоги Євромайдану Єфремов втік до Луганська і, за чутками, підтримував зв’язок із окупантами у так званій "ЛНР", проте сам це заперечував. Після втечі Януковича та розвалу Партії регіонів Єфремов зник із медійного простору.

Олександр Єфремов був обличчям Партії регіонів. Фото: відкриті джерела

Де зараз Єфремов та за що його судять в Україні?

Як з’ясували журналісти проекту "Схеми", Олександр Єфремов втік з України через Словаччину у березні 2022 року. А вже 22 грудня 2022 року отримав російський паспорт та оселився у Москві. Виявилося, що політик має квартиру в елітному столичному ЖК "Тріумф-Палас". Його сім’я має там апартаменти загальною вартістю понад 4 мільйони доларів, які оформлені на сина.

Олександр Єфремов втік з України у 2022 році. Фото: відкриті джерела

В Україні Олександр Єфремов перебуває під слідством, проте його досі не оголосили у розшук. Його звинувачують у низці кримінальних правопорушень, серед яких державна зрада, сприяння створенню терористичного угрупування "ЛНР", допомога у захопленні будівель Луганської ОДА та СБУ у 2014 році. У листопаді 2024 року проти ексрегіонала було запроваджено санкції РНБО, він позбавлений державних нагород.

