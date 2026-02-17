Скоро зустрінеться з Тиграном? Стан хворої на рак Симоньян стрімко погіршується

Пропагандистка повідомила подробиці про своє лікування

Маргарита Симоньян — відома російська пропагандистка та вірна служниця путінського режиму. Вона не раз у прямому ефірі закликала до знищення України та українців та обіцяла "взяти Київ за три дні". У вересні 2025 року телеведуча оголосила про свою хворобу — у неї діагностували рак грудей, а за кілька тижнів вона поховала чоловіка — пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який був у комі 9 місяців.

"Телеграф" розповідає, що відомо про стан Маргарити Симоньян і чи справді вона готується до смерті.

Маргарита Симоньян у перуці. Фото: скріншот відео

Маргарита Симоньян та її стан

Як розповідала пропагандистка, їй зробили операцію 8 вересня. З того часу вона проходить хіміотерапію. Днями Симоньян з’явилася на публічному заході вже без волосся, причому не стала одягати навіть перуку.

Тепер у своєму телеграм-каналі Маргарита написала, що її онкологія стрімко розвивається. Через це у протоколі лікування лікарі задіяли відразу всі можливі засоби боротьби з раком.

Щось одне тільки в тих, хто має зовсім маленьку пухлину. У мене ж на тлі переживань виникла ураганна течія, як лікарі кажуть. Тому і операція, і хімія, і променева, і гормони ще на роки. Якщо Бог дасть ці роки написала Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: відкриті джерела

У своїх заявах пропагандистка неодноразово згадувала, що пов’язує появу хвороби зі стресом, який переживала через стан здоров'я чоловіка. Тигран Кеосаян з кінця 2024 року був у комі та пережив клінічну смерть. А помер 26 вересня 2025 року у віці 59 років. Згідно з офіційною інформацією, причиною смерті стали ускладнення, спричинені затяжною хворобою серця.

Маргарита Симоньян на похороні чоловіка. Фото: відкриті джерела

Сама Симоньян, яка поховала чоловіка та проходила лікування від онкології, заявляла, що готова зустрітись зі своїм коханим Тиграном. Проте шкодує, що їхні діти лишаться сиротами.

Маргарита Сімоньян та Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

