Уродженець України через роки опинився за ґратами у Росії. Де похований і як виглядає могила співака Захарова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Артиста не стало на 69 році життя
Цього дня, 14 лютого, минає річниця смерті відомого радянського співака Сергія Захарова. Мало хто знає, що народився він в українському Миколаєві.
Що потрібно знати:
- Сергій Захаров народився у родині військового
- Справжню популярність йому принесла роль у фільмі "Небесні ластівки" і популярні естрадні хіти 1970-х
- Артист помер у 2019 році та був похований під Санкт-Петербургом
Захаров народився 1 травня 1950 року у родині військового. З самого дитинства він тягнувся до музики — і це не дивно, адже його дід, Ісаак Янковський, упродовж 30 років грав на трубі в оркестрі Миколаївського драматичного театру. Через деякий час сім’я перебралася до Москви, після чого батька направили на космодром Байконур працювати заправником ракетного палива. Там Захарови прожили 13 років.
У 16 років Сергій одружився з росіянкою Аллою Самігуліною. У 1969 році у подружжя народилася єдина дочка Наталія.
1971 року майбутній артист став студентом московського музичного училища і незабаром посів місце соліста Державного естрадного оркестру під керівництвом Леоніда Утьосова. Вже у 1970-х роках Захаров увійшов до числа найпопулярніших виконавців СРСР.
Особливий сплеск популярності йому принесла одна з центральних ролей у музичній комедії "Небесні ластівки" режисера Леоніда Квініхідзе, де він знімався разом із Людмилою Гурченко (уродженкою Харкова), Андрієм Мироновим та Олександром Ширвіндтом.
У 1974 році Захаров представив дебютний альбом, а через три роки він був засуджений за конфлікт з адміністратором і провів в ув’язненні у Сланцях Ленінградської області. Вийшовши на волю, він повернувся до концертної діяльності. У його репертуарі — такі відомі композиції, як "Три белых коня", "Очи черные", "Есть только миг" и "Королева красоты".
В 1996 виконавець пережив клінічну смерть, причиною якої стала сильна перевтома після серії концертів на підтримку виборчої кампанії Бориса Єльцина. В останні роки він жив і працював у Москві, Санкт-Петербурзі та у передмісті північної столиці РФ — Зеленогірську.
Смерть і могила Сергія Захарова
Артист помер 14 лютого 2019 року у віці 68 років в одній із московських клінік. Причиною смерті стала серцева недостатність. Прощання пройшло у Центральному залі другого крематорію на Миколо-Архангельському цвинтарі Московської області, після чого прах був похований на Зеленогірському цвинтарі неподалік Санкт-Петербурга (ділянка 4).
Раніше ми розповідали, де поховано Сергія Сивоху і як виглядає його могила. Виявляється, місце поховання гумориста знаходиться в окупованому місті.