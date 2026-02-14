Рус

Уродженець України через роки опинився за ґратами у Росії. Де похований і як виглядає могила співака Захарова

Тетяна Кармазіна
Сергій Захаров
Сергій Захаров. Фото Колаж "Телеграфу"

Артиста не стало на 69 році життя

Цього дня, 14 лютого, минає річниця смерті відомого радянського співака Сергія Захарова. Мало хто знає, що народився він в українському Миколаєві.

Що потрібно знати:

  • Сергій Захаров народився у родині військового
  • Справжню популярність йому принесла роль у фільмі "Небесні ластівки" і популярні естрадні хіти 1970-х
  • Артист помер у 2019 році та був похований під Санкт-Петербургом

Захаров народився 1 травня 1950 року у родині військового. З самого дитинства він тягнувся до музики — і це не дивно, адже його дід, Ісаак Янковський, упродовж 30 років грав на трубі в оркестрі Миколаївського драматичного театру. Через деякий час сім’я перебралася до Москви, після чого батька направили на космодром Байконур працювати заправником ракетного палива. Там Захарови прожили 13 років.

Сергій Захаров у молодості
Сергій Захаров у молодості

У 16 років Сергій одружився з росіянкою Аллою Самігуліною. У 1969 році у подружжя народилася єдина дочка Наталія.

Сергій Захаров дружина Алла Самігуліна дочка Наталія Захарова
Співак із дружиною Аллою та донькою Наталією

1971 року майбутній артист став студентом московського музичного училища і незабаром посів місце соліста Державного естрадного оркестру під керівництвом Леоніда Утьосова. Вже у 1970-х роках Захаров увійшов до числа найпопулярніших виконавців СРСР.

Особливий сплеск популярності йому принесла одна з центральних ролей у музичній комедії "Небесні ластівки" режисера Леоніда Квініхідзе, де він знімався разом із Людмилою Гурченко (уродженкою Харкова), Андрієм Мироновим та Олександром Ширвіндтом.

Сергій Захаров Небесні ластівки
Сергій Захаров у фільмі "Небесні ластівки"

У 1974 році Захаров представив дебютний альбом, а через три роки він був засуджений за конфлікт з адміністратором і провів в ув’язненні у Сланцях Ленінградської області. Вийшовши на волю, він повернувся до концертної діяльності. У його репертуарі — такі відомі композиції, як "Три белых коня", "Очи черные", "Есть только миг" и "Королева красоты".

Сергій Захаров

В 1996 виконавець пережив клінічну смерть, причиною якої стала сильна перевтома після серії концертів на підтримку виборчої кампанії Бориса Єльцина. В останні роки він жив і працював у Москві, Санкт-Петербурзі та у передмісті північної столиці РФ — Зеленогірську.

Смерть і могила Сергія Захарова

Артист помер 14 лютого 2019 року у віці 68 років в одній із московських клінік. Причиною смерті стала серцева недостатність. Прощання пройшло у Центральному залі другого крематорію на Миколо-Архангельському цвинтарі Московської області, після чого прах був похований на Зеленогірському цвинтарі неподалік Санкт-Петербурга (ділянка 4).

Сергій Захаров могила
Сергій Захаров могила

