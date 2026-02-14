Уродженець України через роки опинився за ґратами у Росії. Де похований і як виглядає могила співака Захарова

Артиста не стало на 69 році життя

Цього дня, 14 лютого, минає річниця смерті відомого радянського співака Сергія Захарова. Мало хто знає, що народився він в українському Миколаєві.

Що потрібно знати:

Сергій Захаров народився у родині військового

Справжню популярність йому принесла роль у фільмі "Небесні ластівки" і популярні естрадні хіти 1970-х

Артист помер у 2019 році та був похований під Санкт-Петербургом

Захаров народився 1 травня 1950 року у родині військового. З самого дитинства він тягнувся до музики — і це не дивно, адже його дід, Ісаак Янковський, упродовж 30 років грав на трубі в оркестрі Миколаївського драматичного театру. Через деякий час сім’я перебралася до Москви, після чого батька направили на космодром Байконур працювати заправником ракетного палива. Там Захарови прожили 13 років.

Сергій Захаров у молодості

У 16 років Сергій одружився з росіянкою Аллою Самігуліною. У 1969 році у подружжя народилася єдина дочка Наталія.

Співак із дружиною Аллою та донькою Наталією

1971 року майбутній артист став студентом московського музичного училища і незабаром посів місце соліста Державного естрадного оркестру під керівництвом Леоніда Утьосова. Вже у 1970-х роках Захаров увійшов до числа найпопулярніших виконавців СРСР.

Особливий сплеск популярності йому принесла одна з центральних ролей у музичній комедії "Небесні ластівки" режисера Леоніда Квініхідзе, де він знімався разом із Людмилою Гурченко (уродженкою Харкова), Андрієм Мироновим та Олександром Ширвіндтом.

Сергій Захаров у фільмі "Небесні ластівки"

У 1974 році Захаров представив дебютний альбом, а через три роки він був засуджений за конфлікт з адміністратором і провів в ув’язненні у Сланцях Ленінградської області. Вийшовши на волю, він повернувся до концертної діяльності. У його репертуарі — такі відомі композиції, як "Три белых коня", "Очи черные", "Есть только миг" и "Королева красоты".

В 1996 виконавець пережив клінічну смерть, причиною якої стала сильна перевтома після серії концертів на підтримку виборчої кампанії Бориса Єльцина. В останні роки він жив і працював у Москві, Санкт-Петербурзі та у передмісті північної столиці РФ — Зеленогірську.

Смерть і могила Сергія Захарова

Артист помер 14 лютого 2019 року у віці 68 років в одній із московських клінік. Причиною смерті стала серцева недостатність. Прощання пройшло у Центральному залі другого крематорію на Миколо-Архангельському цвинтарі Московської області, після чого прах був похований на Зеленогірському цвинтарі неподалік Санкт-Петербурга (ділянка 4).

