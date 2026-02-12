Зовнішність зіркової актриси-красуні помітно змінюється через хворобу: така недуга була у дружини Леніна (фото)
-
-
Хвороба позначилася на її обличчі та фігурі
Зірка популярного серіалу "Хлопаки" Ерін Моріарті, витончена зовнішність якої довгий час була предметом суперечок і чуток про невдалу пластику, зважилася на відверте зізнання. Актриса офіційно підтвердила, що різкі зміни в її обличчі та тілі — не результат роботи хірургів, а наслідок тяжкого аутоімунного захворювання.
Що потрібно знати:
- Ерін Моріарті оголосила про діагноз хвороби Грейвса
- Вона викликає зміни у зовнішності та метаболізмі актриси
У червні 2025 року Ерін повідомила своїм шанувальникам, що у неї діагностовано хворобу Грейвса (дифузний токсичний зоб). Це те саме захворювання, на яке страждала Надія Крупська, дружина Володимира Леніна. Недуга вражає щитоподібну залозу і викликає надлишок гормонів, що безпосередньо позначається на зовнішньому вигляді: різка втрата чи набір ваги, зміни в області очей, постійна втома та тремор.
Можу сказати одне: якби я не списала все на стрес та втому, я б виявила це раніше. Аутоімунні захворювання проявляються у кожної людини по-різному. Ваш досвід відрізнятиметься від мого. Мій досвід відрізнятиметься від вашого. Можливо, значно, можливо, незначно
Фото до та після
Порівнюючи фото актриси часів перших сезонів "Хлопаків" та її свіжі знімки 2024-2025 років, глядачі відзначали трансформацію вилиць та підборіддя. Актриса наголошує: хвороба змінила її метаболізм. У своєму Instagram вона зазначила, що як тільки почалося лікування, "світло почало повертатися", але організму все ще потрібен час на відновлення.
Раніше актриса зазнала жорсткої критики з боку телеведучої Мегін Келлі, яка звинуватила її у "залежності від пластики". Тепер, коли діагноз розкритий, багато фанатів просять вибачення за цькування.
Як Ерін Моріарті виглядає зараз: фото
