Зовнішність зіркової актриси-красуні помітно змінюється через хворобу: така недуга була у дружини Леніна (фото)

Хвороба позначилася на її обличчі та фігурі

Зірка популярного серіалу "Хлопаки" Ерін Моріарті, витончена зовнішність якої довгий час була предметом суперечок і чуток про невдалу пластику, зважилася на відверте зізнання. Актриса офіційно підтвердила, що різкі зміни в її обличчі та тілі — не результат роботи хірургів, а наслідок тяжкого аутоімунного захворювання.

Що потрібно знати:

Ерін Моріарті оголосила про діагноз хвороби Грейвса

Вона викликає зміни у зовнішності та метаболізмі актриси

У червні 2025 року Ерін повідомила своїм шанувальникам, що у неї діагностовано хворобу Грейвса (дифузний токсичний зоб). Це те саме захворювання, на яке страждала Надія Крупська, дружина Володимира Леніна. Недуга вражає щитоподібну залозу і викликає надлишок гормонів, що безпосередньо позначається на зовнішньому вигляді: різка втрата чи набір ваги, зміни в області очей, постійна втома та тремор.

Можу сказати одне: якби я не списала все на стрес та втому, я б виявила це раніше. Аутоімунні захворювання проявляються у кожної людини по-різному. Ваш досвід відрізнятиметься від мого. Мій досвід відрізнятиметься від вашого. Можливо, значно, можливо, незначно Ерін Моріарті

Надія Крупська та Ерін Моріарті зараз

Фото до та після

Порівнюючи фото актриси часів перших сезонів "Хлопаків" та її свіжі знімки 2024-2025 років, глядачі відзначали трансформацію вилиць та підборіддя. Актриса наголошує: хвороба змінила її метаболізм. У своєму Instagram вона зазначила, що як тільки почалося лікування, "світло почало повертатися", але організму все ще потрібен час на відновлення.

1 фото — Ерін Моріарті з перших сезонів, 2 фото — актриса сильно схудла

Ерін Моріарті — до та після скидання ваги

Раніше актриса зазнала жорсткої критики з боку телеведучої Мегін Келлі, яка звинуватила її у "залежності від пластики". Тепер, коли діагноз розкритий, багато фанатів просять вибачення за цькування.

Як Ерін Моріарті виглядає зараз: фото

Зараз Ерін Моріарті помітно додала у вазі. Фото: Getty Images

Ерін Моріарті. Фото: instagram.com/erinelairmoriarty Ерін Моріарті. Фото: instagram.com/erinelairmoriarty

Нагадаємо, що нещодавно до скандалу потрапила українська модель, ім’я якої засвітилося у "файлах Епштейна". "Телеграф" писав, якою в юності була Аліна Бойко.