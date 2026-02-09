Що з ним сталося? У мережі помітили дивну деталь у зовнішності Трампа (фото)

Одіозний президент показався без фірмової засмаги

У мережі обговорюють фотографії президента США з помітно світлішим, ніж зазвичай, відтінком шкіри. Знімки були зроблені 1 лютого на весільній церемонії у резиденції Дональда Трампа у Мар-а-Лаго, і його зовнішній вигляд викликав бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Трамп попозував фотографам на весіллі заступника голови апарату Білого дому Дена Скавіно, що відбулося у Флориді. Американці звернули увагу, що його колір обличчя виглядав значно блідішим за звичний бронзово-жовтогарячий відтінок, з яким він асоціюється вже багато років.

Фото: Getty Images

Зміна зовнішності швидко стала темою обговорення в соцмережі X. Коментатори розділилися: одні різко висміювали незвичний образ, інші, навпаки, заявили, що без яскравої засмаги Трамп виглядає природнішим.

Він старий, але насправді без помаранчевого гриму він має кращий вигляд пишуть у соцмережі X

Фото: Getty Images

Питання про характерний відтінок шкіри політика порушується не вперше. Раніше в його оточенні стверджували, що справа в особливостях зовнішності та мінімальному використанні пудри перед телеефірами. Однак візажисти та спостерігачі неодноразово висловлювали думку, що ефект може бути пов’язаний з використанням автозасмаги або бронзуючих засобів.

Французький візажист Одрі Лефевр, яка працювала з родиною Трампа у минулому, розповіла журналістам видання Independent, що подібний тон найчастіше досягається саме засобами для штучної засмаги. За її словами, по лінії росту волосся помітно, що шкіра у нього від природи дуже світла.

Новий фотосет лише підігрів давні суперечки про те, чи є яскрава засмага частиною іміджу Трампа чи результатом косметичних процедур.

Звичайно, для телебачення це необхідно, це своєрідна умова. Але, на мій погляд, це в основному автозасмага Одрі Лефевр французький візажист

Через кілька днів Трамп знову вийшов у світ зі звичним бронзово-помаранчевим відтінком шкіри. Незалежно від того, чи пов’язаний цей ефект з автозасмагою чи косметичними засобами, від свого впізнаваного образу політик, видно, не має наміру відмовлятися.

Трамп на молитовному сніданку 5 лютого у Вашингтоні. Фото: Getty Images

