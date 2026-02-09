Що з ним сталося? У мережі помітили дивну деталь у зовнішності Трампа (фото)
Одіозний президент показався без фірмової засмаги
У мережі обговорюють фотографії президента США з помітно світлішим, ніж зазвичай, відтінком шкіри. Знімки були зроблені 1 лютого на весільній церемонії у резиденції Дональда Трампа у Мар-а-Лаго, і його зовнішній вигляд викликав бурхливу реакцію користувачів соцмереж.
Трамп попозував фотографам на весіллі заступника голови апарату Білого дому Дена Скавіно, що відбулося у Флориді. Американці звернули увагу, що його колір обличчя виглядав значно блідішим за звичний бронзово-жовтогарячий відтінок, з яким він асоціюється вже багато років.
Зміна зовнішності швидко стала темою обговорення в соцмережі X. Коментатори розділилися: одні різко висміювали незвичний образ, інші, навпаки, заявили, що без яскравої засмаги Трамп виглядає природнішим.
Він старий, але насправді без помаранчевого гриму він має кращий вигляд
Питання про характерний відтінок шкіри політика порушується не вперше. Раніше в його оточенні стверджували, що справа в особливостях зовнішності та мінімальному використанні пудри перед телеефірами. Однак візажисти та спостерігачі неодноразово висловлювали думку, що ефект може бути пов’язаний з використанням автозасмаги або бронзуючих засобів.
Французький візажист Одрі Лефевр, яка працювала з родиною Трампа у минулому, розповіла журналістам видання Independent, що подібний тон найчастіше досягається саме засобами для штучної засмаги. За її словами, по лінії росту волосся помітно, що шкіра у нього від природи дуже світла.
Новий фотосет лише підігрів давні суперечки про те, чи є яскрава засмага частиною іміджу Трампа чи результатом косметичних процедур.
Звичайно, для телебачення це необхідно, це своєрідна умова. Але, на мій погляд, це в основному автозасмага
Через кілька днів Трамп знову вийшов у світ зі звичним бронзово-помаранчевим відтінком шкіри. Незалежно від того, чи пов’язаний цей ефект з автозасмагою чи косметичними засобами, від свого впізнаваного образу політик, видно, не має наміру відмовлятися.
Зазначимо, що останні події за участю президента США дедалі частіше викликають занепокоєння його здоров’ям. Раніше "Телеграф" писав, що не так зі здоров’ям Дональда Трампа.