Тут збирались кримінальні авторитети. Як виглядало популярне кафе Луганщини

Тетяна Крутякова
Кафе "Шахматное" в Сіверськодонецьку Новина оновлена 14 лютого 2026, 20:52
Кафе "Шахматное" в Сіверськодонецьку. Фото Колаж, "Телеграф"

У цьому закладі у 90-ті застрелили одного з відомих бандитів

В Україні в радянські часи та у 90-ті існувало чимало закладів харчування, які були популярні. У Сіверськодонецьку на Луганщині таким було кафе "Шахматное", де збирались переважно кримінальні авторитети.

"Телеграф" розповість про цей заклад, а також, що в ньому особливого. Зауважимо, що до 90-тих кафе називалося "Русский чай" та було чимось на кшталт буфету.

Але після розпаду СРСР його перейменували у "Шахматное". Основою для назви слугувало те, що у кафе полюбляли збиратись гравці у шахи. Однак власником закладу став Віктор Химченко, якого більше знали у місті як Химу. Він займався боксом, воював в Афганістані, а коли повернувся в Сєвєродонецьк, заснував спортивний клуб "Спрут". Там Хима зібрав молодих хлопців і тренував їх із кікбоксингу.

Кафе Шахматное
Кафе "Шахматное". Фото: "Бабель"

Спочатку кафе мало типовий інтер'єр для тих часів — прості столики та стільці, скудне меню з напоями та легкими стравами. Але особливістю закладу був задній двір, який вимостили бетонними квадратними плитами, що ідеально підходили для гри великими шахами.

Задній двір кафе Шахматное
Задній двір кафе "Шахматное". Фото: "Бабель"

Майже одразу з приватизації Химченком "Шахматного", воно стало постійним місцем зібрань і гучних гулянок бандитів. Сюди не ходили звичайні люди, а тим паче молодь, а в деякі дні обходили кафе десятою дорогою.

Віктор Химченком по центру
Віктор Химченком по центру

Відомо, що у ніч на 17 травня 1999 року у кафе святкували день народження кримінального авторитета з Сонцевського угруповання. На святі був і Химченко. Близько третьої ранку вони з іменинником вийшли з кафе. Навпроти входу стояли кілери: один стріляв з автомата, другий з пістолета. Сонцевський авторитет помер на місці, Химченко сховався за бампер авто, дістав поранення, але вижив.

Проте життя Хими обірвалось у 2002, його застели у власному під'їзді. Після смерті Химченка кафе кілька разів змінювало власників, але так і не повернуло свою популярність.

