Тут збирались кримінальні авторитети. Як виглядало популярне кафе Луганщини

У цьому закладі у 90-ті застрелили одного з відомих бандитів

В Україні в радянські часи та у 90-ті існувало чимало закладів харчування, які були популярні. У Сіверськодонецьку на Луганщині таким було кафе "Шахматное", де збирались переважно кримінальні авторитети.

"Телеграф" розповість про цей заклад, а також, що в ньому особливого. Зауважимо, що до 90-тих кафе називалося "Русский чай" та було чимось на кшталт буфету.

Але після розпаду СРСР його перейменували у "Шахматное". Основою для назви слугувало те, що у кафе полюбляли збиратись гравці у шахи. Однак власником закладу став Віктор Химченко, якого більше знали у місті як Химу. Він займався боксом, воював в Афганістані, а коли повернувся в Сєвєродонецьк, заснував спортивний клуб "Спрут". Там Хима зібрав молодих хлопців і тренував їх із кікбоксингу.

Кафе "Шахматное". Фото: "Бабель"

Спочатку кафе мало типовий інтер'єр для тих часів — прості столики та стільці, скудне меню з напоями та легкими стравами. Але особливістю закладу був задній двір, який вимостили бетонними квадратними плитами, що ідеально підходили для гри великими шахами.

Задній двір кафе "Шахматное". Фото: "Бабель"

Майже одразу з приватизації Химченком "Шахматного", воно стало постійним місцем зібрань і гучних гулянок бандитів. Сюди не ходили звичайні люди, а тим паче молодь, а в деякі дні обходили кафе десятою дорогою.

Віктор Химченком по центру

Відомо, що у ніч на 17 травня 1999 року у кафе святкували день народження кримінального авторитета з Сонцевського угруповання. На святі був і Химченко. Близько третьої ранку вони з іменинником вийшли з кафе. Навпроти входу стояли кілери: один стріляв з автомата, другий з пістолета. Сонцевський авторитет помер на місці, Химченко сховався за бампер авто, дістав поранення, але вижив.

Проте життя Хими обірвалось у 2002, його застели у власному під'їзді. Після смерті Химченка кафе кілька разів змінювало власників, але так і не повернуло свою популярність.

