Чи загрожує Києву каналізаційний колапс? Відповідь експертів

Наслідки пошкодження об’єкта можуть стати катастрофічними

МВС України попередило про ризик нових ударів по критичній інфраструктурі та закликало громадян підготувати запас води. Тим часом моніторингові канали повідомили про потенційну вразливість Бортницької станції аерації. "Телеграф" розібрався, чим може обернутися можливе виведення об’єкта з ладу.

Головний каналізаційний вузол столиці

Бортницька станція аерації – стратегічно важливий об’єкт життєзабезпечення столиці на лівому березі Києва. Це єдиний комплекс очищення стічних вод для міста та низки населених пунктів Київської області.

За інформацією моніторингових каналів, саме він може розглядатися ворогом як одна з потенційних цілей. Станція очищає стічні води Києва, а також довколишні міста.

Бортницька станція аерації

Вона складається з трьох блоків очищення стоків, трьох цехів обробки осаду та допоміжних підрозділів. Проектна потужність станції становить 1,8 млн м стічних вод на добу.

Чи загрожує Києву колапс каналізації

Олександр Сергієнко, директор "Інституту міста", пояснює, що для Києва цей об’єкт не є настільки важливим, як для міст, розташованих нижче за течією Дніпра.

"Якщо розіб’ють цей об’єкт, то Київ якраз від цього не постраждає. Але ті міста, які нижче, будуть із Дніпра брати неочищену воду, ось у чому проблема", — пояснює експерт.

Можливими наслідками пошкодження станції для міської інфраструктури називають переповнення колекторів, а також вихід із ладу інженерних мереж. Однак такий варіант Олександр Сергієнко також заперечує та пояснює, що каналізаційні води збираються з усього Києва та йдуть у головний каналізаційний колектор, що має дві гілки.

Все це йде на Бортницьку станцію. Це дуже розгалужена система, там проходить декілька стадій очистки. І лише залишки залишаються на так званих полях аерації. Це певні відстійники, де тверда фракція опадає в осад. Якщо зруйнують систему очистки, яка зараз працює на Бортницькій станції, то вони підуть далі у Дніпро, неочищені. А переповнитися каналізація не може Олександр Сергієнко

Олександр Сергієнко

Олександр Сергієнко додає, що в Києві функціонують близько 30-32 насосних каналізаційних станцій, які забезпечують перекачування стоків з урахуванням складного рельєфу міста.

"Усі вони мають резервні джерела живлення. Близько двох років тому місто закупило резервні генератори, і сьогодні практично вся система водопостачання та каналізації підкріплена автономним живленням. Якщо зникає електроенергія, автоматично запускаються генератори, є запаси дизельного пального, і система продовжує працювати", – пояснює експерт.

Окремо він наголошує, що система водовідведення працює за тим же принципом.

"Каналізаційні насосні станції також мають резервні джерела живлення. У разі відключення електроенергії запускаються генератори, тому переповнення системи не відбудеться. Стан Бортницької станції аерації на це не впливає. Якщо ж станцію буде зруйновано, проблеми виникнуть у міст, розташованих нижче за течією Дніпра. Їм доведеться здійснювати більш ретельну, складну і дороговартісну очистку води", – резюмує він.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко натомість попереджає, що удар по Бортницькій станції аерації може мати наслідки, які відчує кожен мешканець столиці. За його словами, пошкодження об’єкта здатне спричинити не лише екологічні, а й санітарно-епідеміологічні проблеми, оскільки без повноцінного очищення стоків у місті зростатиме ризик інфекцій.

Олег Попенко

Він підкреслює, що система каналізації є базовою для функціонування мегаполіса, а її зупинка швидко паралізує повсякденне життя.

"Каналізація — це основа життєдіяльності будь-якого мегаполіса. Якщо система водовідведення зупиниться, наслідки стануть відчутними дуже швидко, незалежно від пори року. У місті тисячі житлових будинків, офісів і торговельних центрів, і всі вони критично залежать від роботи каналізаційних мереж. Тому, якщо таке станеться, то вже через два тижні місто зупиниться", – запевняє Попенко.

Гепатит, інфекції та забруднена річка – можливі наслідки удару

Питання має і виразний екологічний аспект. Потрапляння неочищених каналізаційних стоків до Дніпра може призвести до масштабного забруднення річки, масової загибелі риби та погіршення якості води для мільйонів людей.

Крім того, це може спричинити серйозні санітарно-епідеміологічні наслідки — зокрема спалахи кишкових інфекцій, гепатиту А чи дизентерії, а також створити ризики для роботи лікарень, шкіл і дитячих садків.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко в коментарі "Телеграфу" зазначає, що станція працює на застарілих технологіях і залишається вразливою до ударів.

"Одного удару може вистачити, щоб вона практично перестала працювати. Тоді стоки не очищатимуться і можуть прорвати земляну дамбу. Там мала б бути бетонна, але вона земляна. Якщо щось станеться, все піде в Дніпро, а далі — Канів, Черкаси. Значна частина країни п’є воду саме з Дніпра. Це може спричинити екологічну катастрофу і завдати більшої екологічної шкоди, ніж економічної", – говорить він.

Він також звертає увагу на ризики для систем очищення води в містах, розташованих нижче за течією.

Володимир Борейко

"Там воду фактично не очищають від складних забруднень. Додають хлор або озон — це лише знезараження від бактерій. Важкі метали та частина хімічних сполук не очищаються. Якщо станція не працюватиме, усе накопичуватиметься і може бути змите у Дніпро. А якщо не працюватимуть насоси, стоки не перекачуватимуться. Це дуже небезпечна ситуація", – зазначає Борейко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спеціалісти проаналізували характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ після атаки на столицю 3 лютого. За оцінками, відновлення об’єкта знадобиться щонайменше двох місяців.