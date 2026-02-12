Прощена неділя 2026: дата свята та головні заборони на цей день

Дізнайтеся, що не можна робити в останній день Масляної

Прощена неділя — це емоційно важливий день, який завершує тиждень Масляної і передує початку Великого посту перед Великоднем. У 2026 році цей день випадає на 22 лютого.

Традиції Прощеної неділі

Суть та головний сенс свята закладено у його назві. Цього дня потрібно пройти "духовне очищення" перед Великим постом, адже не можна розпочинати піст із образами у серці. Вважається, що цього дня потрібно не лише щиро простити всіх кривдників, а й самому попросити пробачення та покаятися перед тими, кого ви могли образити.

У Прощену неділю також прийнято відвідувати храм, адже там відбувається особливий "Чин прощення", коли священнослужителі та парафіяни вибачаються один перед одним.

Крім того, Прощена неділя це останній день перед початком Великого посту, коли можна їсти продукти тваринного походження (яйця, молоко, сир, олія), крім м’яса. Звідси й друга назва дня – Сирна неділя.

Що не можна робити у Прощену неділю?

Заборонено скандалити, конфліктувати, починати сварки або підвищувати голос на близьких.

Не можна відмовляти у пробаченні, якщо хтось щиро просить у вас про це, також не можна згадувати старі образи.

Не варто лихословити цього дня, оскільки погані слова і чорні думки в цей день вважаються особливо тяжким вантажем для душі.

Найголовніша заборона — не можна входити у Великий піст, затаївши на когось злість або не покаявшись у своїх вчинках.

