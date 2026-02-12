Неминуче виникне патова ситуація: яке питання може завести перемовини в глухий кут

Ймовірність вирішення "територіальних питань" з РФ шляхом перемовин є дуже малою

Чергова зустріч переговірних груп України, США та РФ попередньо запланована на наступний тиждень. На ній буде обговорюватись принципове питання щодо територій Донеччини, які контролюються Україною.

Саме в ньому і полягає основна перепона до порозуміння між сторонами. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Що потрібно знати:

"Територіальні питання" є принциповими для обох сторін

Позиції України та Росії щодо цього прямо протилежні

Концентрація лише на питаннях територій заведе перемовини в глухий кут

"Так звані "територіальні питання" будуть обговорюватись на майбутньому тижні, 17-18 лютого, в США. Але саме в територіальних питаннях і є глухий кут", — сказав Фесенко.

За його словами, позиції України та РФ прямо протилежні. А позиції США заключаються в не зовсі зрозумілому компромісі у вигляді "вільної екрномічної зони".

"Що це за така вільна економічна зона не зрозуміло. Який буде зміст цього проекту. Зокрема, хто буде адмініструвати цю зону? Хто її буде контролювати? Ми не знаємо, як це взагалі буде функціонувати. Тут питань більше ніж відповідей", — зазначив Фесенко.

Він додав, що відносно цієї ідеї є сумніви і в України, і у Росії. Тому, поки можливого компромісу в "територіальних питаннях" не спостерігається.

"Взагалі, я вважаю, що це глухий кут. Якщо перемовини й далі проходитимуть по територіальному питанню, як головній темі, то неминуче постане патова ситуація в переговорах", — підкреслив Фесенко.

Проте, за словами політолога, якщо переформатувати переговори і домовлятись, наприклад, про поетапне припинення вогню, Запорізьку АЕС та ін., то цей формат може спрацювати. Водночас, концентрація лише на територіях заведе делегації в глухий кут.

Володимир Фесенко

