В Абу-Дабі почався другий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні (головне)

За словами Зеленського, українська сторона зосередиться на обговорені того, з чим приїдуть росіяни

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) починається другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Вони триватимуть також 5 лютого.

Що треба знати:

Перший раунд тристоронніх переговорів пройшов 23-24 січня

Тоді вдалося досягти прогресу у військових питаннях, однак тема територій залишилася неврегульованою

Є ознаки, що другий раунд переговорів буде більш успішним, ніж очікується

"Телеграф" слідкує за подіями та оперативно розповідає про переговори. Вони вже почалися.

12:05 Черговий етап перемовин в Абу-Дабі розпочався, повідомив Рустем Умєров. Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. Далі буде робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави, — написав секретар РНБО

Переговори можуть мати кращий результат, ніж очікувалось раніше, пише Politico. За словами деяких українських та американських співрозмовників видання, знайомих з перебігом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори в Абу-Дабі можуть бути більш перспективними, ніж широко вважається.

Водночас напередодні президент України Володимир Зеленський під час спільного з генсеком НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами у Києві заявив, що в Абу-Дабі сторони зосередяться на обговоренні інформації, з якою приїде російська делегація. Він наголосив, що Україна підтримає будь-які ініціативи з деескалації.

Ми домовились з нашою командою, що я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються. Почуємо, що вони (росіяни – ред.) привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, — сказав Зеленський

Варто зазначити, що спочатку другий раунд переговорів делегацій України, США та Росії планувався на 1 лютого, однак його перенесли. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. Росію на переговорах представлятиме делегація на чолі з главою ГРУ РФ Ігорем Костюковим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшов перший раунд переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі 23-24 січня. Щодо найважчого, територіального питання згоди досягнути не вдалося.