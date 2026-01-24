Росія на грані великих проблем? Чи погодиться Кремль на мир уже навесні

Економічні можливості Кремля знижуються

Росія докладає максимум зусиль, аби зима 2025-2026 для України стала нестерпною та схилила до капітуляції. Є думка, що навесні можуть початись реальні переговори з Кремлем, але чи дійсно це так.

Що треба знати:

Росія витрачає багато ресурсів цієї зими, аби загнати Україну у глухий кут

Наразі Москві не вдається досягти цієї цілі, але це не зупиняє Путіна

Окрім розмов деяких політиків, реальних передумов з боку Росії до завершення війни не видно

За словами Яременка, наразі чимало аналітиків, дипломатів кажуть, що якщо Україна переживе цю зиму, що вже відбувається, то навесні очікується справжній діалог про завершення війни з Росією. Нібито президент РФ Володимир Путін поставив усе, щоб зараз Київ капітулював.

"Росія на кожному етапі цієї війни намагалася зробити якнайгірше для України. Просто її розуміння, що вона може, і її можливості змінюються. Якщо Росія не отримає все (а навіть важко уявити, що для неї "все"), вона не зупиниться", — каже дипломат.

Він пояснив, що зараз покладають багато сподівань на те, що Путін економічно не витягне війну. Ознаки економічного падіння у Росії достатньо очевидні: зникнення золотовалютних резервів, величезний борг держбюджету, інфляція, падіння виробництва. Росія на грані великих проблем, які тільки почали проявлятися. Але незрозуміло, яким чином ці економічні проблеми вплинуть на її здатність і волю Путіна вести і далі війну.

Ба більше, коли ж дійсно Кремль не зможе воювати? Ті, хто кажуть "навесні" чи "влітку", мислять позитивно, але такі часові рамки Яременко не розуміє. За його словами, навіть Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента США з питань України, говорить, що якщо Київ витримає цю зиму, то перевага буде на нашому боці.

"Ці слова базуються на баченні очевидних проблем, з якими зіштовхується Росія, але не мають ніякого наукового обґрунтування з погляду визначення конкретної дати і часу", — резюмує дипломат.

