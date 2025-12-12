"ЗСУ на Донбасі не буде". У Путіна знову сиплють "миротворчими" заявами

В Кремлі назвали умову припинення вогню

Помічник голови Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що "Донбас належить Росії". При цьому в Кремлі побоюються, що нові правки до мирного плану США не сподобаються російському лідеру Володимиру Путіну.

Що треба знати:

Під час розмови з росЗМІ Ушаков зробив кілька гучних заяв

Росія в останню чергу отримує мирний план США, спочатку його бачать Білий дім та Україна

Кремль готовий до припинення вогню, але якщо ЗСУ покинуть лінію фронту

"Телеграф" зібрав головні заяви Ушакова, які прозвучали у п'ятницю, 12 грудня. У них він висловився про присутність ЗСУ чи інших українських військ на Донбасі.

Головні тези Ушакова:

Весь Донбас "російський".

Донбас на карті

"Мета Зеленського" на переговорах у Європі — внести неприйнятні для РФ пропозиції до документів США щодо мирного врегулювання.

Москва поки не бачила відкориговані Європою та Україною версії документів США, але є відчуття, що багато в них може нам не сподобатися.

Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія, буде наша (російська — ред.) поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя

буде наша (російська — ред.) поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя Рано чи пізно. Якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія (Донбас — ред.) "перейде під повний контроль" Російської Федерації.

Припинення вогню може настати лише після виведення українських військ.

