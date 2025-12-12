Рус

"ЗСУ на Донбасі не буде". У Путіна знову сиплють "миротворчими" заявами

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Юрій Ушаков та Володимир Путін Новина оновлена 12 грудня 2025, 14:04
Юрій Ушаков та Володимир Путін. Фото Колаж, "Телеграф"

В Кремлі назвали умову припинення вогню

Помічник голови Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що "Донбас належить Росії". При цьому в Кремлі побоюються, що нові правки до мирного плану США не сподобаються російському лідеру Володимиру Путіну.

Що треба знати:

  • Під час розмови з росЗМІ Ушаков зробив кілька гучних заяв
  • Росія в останню чергу отримує мирний план США, спочатку його бачать Білий дім та Україна
  • Кремль готовий до припинення вогню, але якщо ЗСУ покинуть лінію фронту

"Телеграф" зібрав головні заяви Ушакова, які прозвучали у п'ятницю, 12 грудня. У них він висловився про присутність ЗСУ чи інших українських військ на Донбасі.

Головні тези Ушакова:

  • Весь Донбас "російський".
Донбас на карті
Донбас на карті
  • "Мета Зеленського" на переговорах у Європі — внести неприйнятні для РФ пропозиції до документів США щодо мирного врегулювання.
  • Москва поки не бачила відкориговані Європою та Україною версії документів США, але є відчуття, що багато в них може нам не сподобатися.
  • Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія, буде наша (російська — ред.) поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя
  • Рано чи пізно. Якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія (Донбас — ред.) "перейде під повний контроль" Російської Федерації.
  • Припинення вогню може настати лише після виведення українських військ.

Раніше "Телеграф" розповідав, на скільки років війни насправді Росії вистачить грошей.

Теги:
#Росія #Переговори #Юрій Ушаков #Війна з РФ