"ЗСУ на Донбасі не буде". У Путіна знову сиплють "миротворчими" заявами
В Кремлі назвали умову припинення вогню
Помічник голови Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що "Донбас належить Росії". При цьому в Кремлі побоюються, що нові правки до мирного плану США не сподобаються російському лідеру Володимиру Путіну.
Що треба знати:
- Під час розмови з росЗМІ Ушаков зробив кілька гучних заяв
- Росія в останню чергу отримує мирний план США, спочатку його бачать Білий дім та Україна
- Кремль готовий до припинення вогню, але якщо ЗСУ покинуть лінію фронту
"Телеграф" зібрав головні заяви Ушакова, які прозвучали у п'ятницю, 12 грудня. У них він висловився про присутність ЗСУ чи інших українських військ на Донбасі.
Головні тези Ушакова:
- Весь Донбас "російський".
- "Мета Зеленського" на переговорах у Європі — внести неприйнятні для РФ пропозиції до документів США щодо мирного врегулювання.
- Москва поки не бачила відкориговані Європою та Україною версії документів США, але є відчуття, що багато в них може нам не сподобатися.
- Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія, буде наша (російська — ред.) поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя
- Рано чи пізно. Якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія (Донбас — ред.) "перейде під повний контроль" Російської Федерації.
- Припинення вогню може настати лише після виведення українських військ.
