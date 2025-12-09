Чому мирні перемовини зайшли в тупик: Портніков розповів про приготовану Путіним пастку

Одна з основних умов не наближає закінчення війни, а навпаки

Російський голова Володимир Путін наполягає, що всі розмови про мир можуть бути нібито лише після виведення української армії з окупованої території Донецької області. Але насправді це лише політична пастка, а не реальний крок Путіна до миру.

Що потрібно знати:

Путін прагне створити черговий стратегічний "капкан", як це було з анексією Криму

У США вже починають говорити путінськими наративами

Крок із виведенням військ може викликати серйозні конфлікти та розкол усередині України

Про це у відео на своєму YouTube-каналі розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. Він наголосив, що американські союзники фактично зараз уже почали говорити російськими наративами:

"Україна все одно втратить цю територію, то чому б від неї не відмовитися? У чому взагалі проблема відмовитися від Донбасу?".

Портников припустив, що такі питання могли обговорюватися і на нещодавній зустрічі президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами.

Автор ролика вважає, що в цьому випадку важливо розуміти, що насправді має на меті Путін і чи правда він хоче завершити війну таким чином.

Путін мислить, якщо хочете, мовою пасток, які супроводжують кожну так звану спецоперацію пояснив Портніков.

Тобто вимога, щоб українська армія залишила територію Донецької області, — це пастка, яка має привести ситуацію в глухий кут. Для цього ж, на думку Портникова, була й анексія Криму.

Отже, виведення українських військ із уже окупованої частини Донецької області може призвести до серйозної дестабілізації в самій Україні, внутрішнього розколу та конфліктів, які "розвалять країну".

Ситуація у Донецькій області. Карта: DeepState

Тому Портников упевнений, що путінська умова — його чергова пастка, яка точно не орієнтована на подальший мир.

Журналіст запропонував подивитися з боку на ситуацію, в якій Україну притиснули до стінки і в неї не залишилося виходу, окрім виведення військ. Після цього Росія захоче забрати собі територію Донбасу.

Проте зробити це у правовому полі практично неможливо. Конституція України не передбачає проведення будь-якого референдуму, який торкався б питань територіальної цілісності. Немає такої норми й у Конституції Російської Федерації. Україна є унітарною державою, а РФ — федеративною, але навіть у рамках федерації російське законодавство не допускає можливості виходу суб'єкта із її складу.

Щобільше, навіть заклики обговорювати такі питання можуть підпадати під відповідні статті Кримінального кодексу Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, що США посилюють тиск на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на територіальні та інші поступки у рамках "мирного плану".