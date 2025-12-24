У "мирному плані" України є обмін територіями. Зеленський розкрив деталі на закритій зустрічі

Президент пояснив, як з'явилася тема потенційної вільної економічної зони на Донбасі

Найскладніший пункт з 20 пунктів "мирного плану", які залишилися з 28 у чернетці документа після зустрічі у Женеві, є чотирнадцятий. В ньому йдеться про територіальне питання.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі з журналістами. Він вважає, що питання потенційної вільної економічної зони Донбасу потрібно обговорювати на рівні лідерів.

Що варто знати

Росіяни матимуть вийти з кількох областей, а лінія фронту "заморозиться" у чотирьох

У плані йдеться про створення вільної економічної зони на певних територіях

Також один з варіантів врегулювання може передбачати проведення референдуму

В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, йдеться у пункті 14.

Його перший підпункт виглядає наступним чином: "Ми підтверджуємо де-факто сторонами, що ось це лінія зіткнення – там, де ми зараз стоїмо. В цьому пункті є Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області".

За словами президента, це, так би мовити, варіант А. До іншого варіанту є можливість дійти, коли Росія змінить позицію щодо Донецької області.

Другий підпункт містить наступний текст: "Робоча група збереться для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон".

Український лідер пояснив, що росіяни наполягають на виході ЗСУ з Донеччини, в той час, як американці намагаються знайти шлях до спільного знаменника. Оскільки Україна проти виходу, представники США пропонують створити демілітаризовану або вільну економічну зону.

"Ми вважаємо, що вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово – "потенційні". Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави. Це наша політика діалогу", – пояснив Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що з початку 14-го пункту "території" прописані всі області, без будь-яких виключень.

"Ми кажемо: якщо будуть всі області і якщо ми стоїмо там, де стоїмо, то ми домовимося. Тому тут і написано "потенційні зони". Але якщо ми не домовимося "стоїмо там, де стоїмо", є два варіанти. Або буде продовження війни. Або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами", – додав гарант Конституції.

Також у драфті документа йдеться: "…Російська Федерація має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди…"

Росіяни пропонують таким чином "обмінятися територіями" (Land swaps). Тобто вони мають вийти зі згаданих територій, а Україна натомість – з Донбасу, де буде створено "вільну економічну зону".

"Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що згідно з українським законодавством ми не можемо це зробити. Навіть потенційно. Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення, а отже це референдум – тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна", – сказав президент.

За його словами, 14 пункт закінчується територіальними питаннями та вільними економічними зонами. Президент хоче, щоб ці речі обговорювалися на рівні лідерів.

"Там є про що говорити – і про референдум тощо. Я хотів би це пояснювати, якщо чесно, і іншим сторонам, навіть ворогам. Що вони повинні розуміти, де ми знаходимося. Не тому, що я хочу з ними спілкуватися, – тому що вони повинні знати, що ми повинні виконати сторонами якісь домовленості і закінчити війну", – пояснив Зеленський.

Також у чернетці "мирного плану" йдеться: "…Після еквівалентної основи для переміщення сил міжнародні сили будуть розташовані вздовж лінії зіткнення для моніторингового забезпечення виконання цієї угоди. У разі прийняття рішення про створення такої зони це вимагатиме спеціального схвалення українським парламентом або референдумом…"

Український лідер уточнив, що міжнародні сили мають бути посередині, якщо це вільна економічна зона. Він додав, що це має бути винесено на референдум або ухвалено парламентом, тому що парламент може проголосувати окремий закон про вільну економічну зону, але більше впевненості всій ситуації дає референдум.

Зеленський озвучив ще один підпункт, що міститься у драфті: "…Сторони погоджуються дотримуватися правил, гарантій та зобов'язань Женевської конвенції 1949 року і їхніх додаткових протоколів, які повністю застосовуються на території, включаючи загальновизнані права людини…"

У своєму коментарі він зазначив, що росіяни не дотримуються згаданої конвенції. Тому українська сторона сприймає ці слова скоріше як зобовʼязання, зрозуміле для України, яке росіяни тільки повинні забезпечити.

