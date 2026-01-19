"Більше не буду миротворцем": Трамп розлютився на країну НАТО через Нобелівську премію миру

Американсьий лідер заговорив про це у розрізі своїх зазіхань на Гренландію

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не відчуває "зобов’язання думати виключно про мир". Причиною він назвав те, що йому не присудили Нобелівську премію миру за "припинення восьми війн".

Що треба знати:

Попри незгоду НАТО, Трамп продовжує висловлювати наміри встановити контроль над Гренландією

Лідерка опозиції Венесуели передала Трампу свою медаль Нобелівської нагороди миру, у Норвегії це не підтримали

Глава США заявляє, що документальних підтверджень, що Гренландія належить Данії, нібито немає

Про це Трамп написав у листі, якого надіслав прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стере, повідомляє PBS News. Глава США таким чином аргументував свої зазіхання на Гренландію.

Дорогий Йонасе: з огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за припинення 8 війн і більше, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир, — пише глава США

Трамп також висловив незгоду з причинами, через які Гренландія належить Данії. За його словами, це не підтверджено письмовими документами.

Данія не здатна захистити цю землю від Росії чи Китаю, та й узагалі — чому вони мають "право власності"? Немає жодних письмових документів — лише те, що кількасот років тому туди причалив човен. Але й наші човни також туди причалювали, — йдеться у листі

Трамп також похизувався тим, скільки він зробив для НАТО. Тепер, пише президент США, черга Альянсу зробити "щось" для Америки.

Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з моменту його заснування, і тепер НАТО має щось зробити для США. Світ не буде безпечним, доки ми не матимемо повного й абсолютного контролю над Гренландією", — Дональд Трамп

Що передувало

Політики Норвегії назвали "абсурдним" рішення лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни віддати Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру. Нобелівський центр миру, що розташований у Норвегії, заявив що "медаль може змінювати власників, але титул лауреата Нобелівської премії миру не можна передати". Норвезькі політики також висловили незгоду з діями Мачадо.

Нагадаємо, доктор наук, професор та проректор Європейського університету Сергій Ягодзинський пояснив "Телеграфу", навіщо Трампу Гренландія. Ця країна має важливе стратегічне значення.