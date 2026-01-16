Важливіша, ніж здається. Навіщо насправді Трампу Гренландія

Професор та доктор наук Ягодзинський дав чітку відповідь

Після кількох гучних заяв президента США Дональда Трампа щодо амбіцій на Гренландію у багатьох виникає питання: навіщо американському лідеру ця країна; чи має вона стратегічне значення. Виявляється, що так, і неабияке.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Ягодзинський — доктор наук, професор та проректор Європейського університету. За його словами, заяви Трампа — це не просто гра на публіку, вони мають певне підґрунтя.

Що треба знати:

США дійсно цікавить Гренландія зі стратегічного погляду

Ця країна може відігравати важливу роль як у захисті неба над США, так і навпаки

Трамп навряд чи готовий розв'язати Третю світову за Гренландію, але він має намір контролювати цю країну

Ягодзинський каже, що для того, щоб зрозуміти наміри Трампа щодо Гренландії достатньо згадати деякі факти. Один з них це те, що Росія має чимало озброєння на кшталт "Орєшніка", який долає 12 тисяч км за годину. США це розуміють та бачать потенційну загрозу.

Ба більше, є ракети зі швидкістю в 33 тисячі км/год. Така зброя може з Гренландії до Нью-Йорка долетіти за 7-8 хвилин. Фактично навіть новітня система ППО не зможе її збити.

"Гренландія дійсно може розглядатись як територія, з якої відбувається прикриття неба Сполучених Штатів Америки і Європи. І європейці теж це чудово розуміють. Але міжнародне право воно таке, воно не дозволяє їм сказати, що так, нам це потрібно для захисту, давайте наплюємо на всі міжнародні права і будемо ділити наново територію і утворимо ще раз Першу світову війну, тільки вже Третю світову війну", — пояснює експерт.

Таким чином Гренландія дійсно потрібна Штатам та Трампу. Однак наскільки далеко він зайде в цьому питанні, складно сказати. Адже наразі можна почути лише натяки, якісь спроби підкупити гренландців, але прямих дій ще не було, каже Ягодзинський.

"Стосовно Нью-Йорка, Вашингтона, вони, американці, чітко розуміють, якщо на території Гренландії буде якась військова база іншої країни, їхні міста в небезпеці. Вони цього не допустять, як і Трамп", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно ЗМІ назвали три сценарії порятунку Гренландії для Європи.