"Путін піде в …" Що втратить Росія, якщо Трамп контролюватиме Гренландію

Контроль над Арктикою не тільки дасть корисні копалини, а дещо важливіше

Гренландія грає неабияку стратегічну роль для США, тому президент Дональд Трамп й бажає отримати над нею контроль. І тут йдеться не тільки про корисні копалини Арктики, а про військову роль.

Що треба знати:

Гренландія може допомогти США закрити небо над країною

Трамп розуміє, що загроза для Штатів з боку Москви реальна

Найбільших збитків від контролю Гренландії зазнає Росія

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net. За його словами, Гренландія — це як гігантський авіаносець, який не рухається.

"З Гренландією ви контролюєте половину Арктики. Чому Арктика важлива? Копалини. За різними підрахунками, від 40 десь до 60% тих копалин, які будуть доступні через потепління, вони в Арктиці. Але на морському дні, чи можна буде їх видобувати? 100%. Це унікальна історія, яка буде підтримувати планету протягом наступних двох, можливо більше поколінь", — пояснює експерт.

Клімкін каже, що голові Росії Володимиру Путіну перехоплення Трампом Гренландії створить мегапроблему. Адже президент США вже казав, що ця країна Вашингтону треба, щоб створити "Золотий купол". Ця система, за умови контролю Аляски, півночі Канади та Гренландії повністю закриє небо над США.

У США розуміють всю серйозність загрози з боку Росії, особливо враховуючи те, що такі ракети як "Орєшнік" долають до 15 тисяч км/год. Їх не може збивати ППО, адже її ракети просто не встигають.

"А як же їх збивати? З космосу, ще на етапі, коли ці ракети летять за балістичною траєкторією. А всі люди розуміють, що якщо Росія і запустить на США ракети, вони полетять через північний полюс, через Арктику", — пояснює ексміністр.

Він додає, що контроль над Гренландією — це контроль над можливістю Росії завдавати ударів по США та не тільки. Тобто фактично Кремль втратить свій стратегічний баланс та важіль впливу.

"Що це означає контроль Гренландії? Те, що вся радянська і російська логіка стримування, ударів, балансів іде в дупу. Вибачте, але так воно і є. Контроль над Гренландією — це контроль над можливістю збивати російські та якісь інші ракети", — резюмував Клімкін.

