Або Гренландія, або… Які товари з Європи Трамп обклав митами для США

Вже влітку мита сягне 25%

Президент США Дональд Трамп вводить мита на союзників через Гренландію. Вже з 1 лютого більшість Європейських країн очікує до 10% на усі товари.

Що треба знати:

До переліку країн потрпапили не тільки Данія та Норвегія

З 1 червня мита зростуть до 25%

Умова для знаття мит — контроль США над Гренландією

Як зазаначив Трамп, до країн, які матимуть мита 10%, відносяться: Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Мита торкнуться усієї продукції, яку ввозять до США.

"Заради глобальної та національної безпеки США мають купити Гренландію, оскільки росія та Китай прагнуть отримати контроль над нею…Цей тариф буде нараховуватися і підлягатиме сплаті до того часу, поки не буде досягнута угода про повну і тотальну покупку Гренландії", — стверджує президент США.

Трамп додав, що з 1 червня мито буде збільшено до 25%.

Що США імпортують з Європи

Данія — споживчі товари (одяг, електроніка, побутові вироби), машини, обладнання.

— споживчі товари (одяг, електроніка, побутові вироби), машини, обладнання. Швеція — механічне обладнання, авто та запчастини, електротехніка, хімічні та фармацевтичні продукти.

— механічне обладнання, авто та запчастини, електротехніка, хімічні та фармацевтичні продукти. Франція — авто, хімічні та фармацевтичні продукти, косметика, парфумерія, легкі промислові товари та дизайнерські товари.

— авто, хімічні та фармацевтичні продукти, косметика, парфумерія, легкі промислові товари та дизайнерські товари. Німеччина — один з найбільших еспортерів в США — медичне обладнання й інструменти, фармацевтичні препарати, автомобілі та автозапчастини.

— один з найбільших еспортерів в США — медичне обладнання й інструменти, фармацевтичні препарати, автомобілі та автозапчастини. Велика Британія — автомобілі та машинне обладнання, фармацевтичні продукти, запчастини до літаків і авіаційне обладнання.

— автомобілі та машинне обладнання, фармацевтичні продукти, запчастини до літаків і авіаційне обладнання. Нідерланди — машини й механічне обладнання, медичні пристрої та фармацевтика, хімічні продукти й пластмаси.

— машини й механічне обладнання, медичні пристрої та фармацевтика, хімічні продукти й пластмаси. Фінляндія — хімічні продукти та мінерально-хімічні товари, папір і целюлоза чи паперові вироби, електронні вироби.

Окрім того, США отримають чимало послуг від цих країн Європи, серед яких логістика, фінансові послуги, банківські тощо.

