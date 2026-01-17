У Німеччині придумали, як привести Трампа до тями

Для Трампа дуже важливий футбольний Мундіаль

Юрген Хардт, представник парламентської фракції ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз Німеччини та Християнсько-соціальний союз у Баварії) з питань зовнішньої політики та близький соратник канцлера Фрідріха Мерца пригрозив США "крайніми заходами", якщо глава Білого дому Дональд Трамп вирішить анексувати Гренландію.

Що потрібно знати

Трамп націлився на Гренландію

У Німеччині пригрозили США бойкотом ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу пройде в США, Мексиці та Канаді у червні/липні 2026

Відповідний коментар Хардта наводить welt.de. За його словами, Трамп може втратити "важливий для нього" чемпіонат світу з футболу. У Німеччині розглядають ідею бойкоту ЧС-2026 лише як крайню міру.

Скасування турніру буде розглядатися тільки в крайньому разі, щоб привести президента Трампа до тями по гренландському питанні. Юрген Хардт

Нагадаємо, на початку січня 2026 року Трамп знову заговорив про своє бажання встановити контроль над Гренландією. Адміністративно Гренландія є автономною територією Королівства Данія, хоча має широкі повноваження самоврядування. Населення острова становить близько 56 тисяч осіб, більшість із яких — інуїти. Європейці планують розмістити свої війська на острові, проте йдеться про невеликий контингент.