Був обличчям української оборони, а тепер уникає публічності? Куди зник ексміністр Резніков (фото)

У 2024 році Резніков відновив право на зайняття адвокатською діяльністю

На початку повномасштабної війни ексміністр оборони Олексій Резніков, у якого влітку проходили обшуки, був одним із головних осіб українського керівництва. Але у 2023 році пішов у відставку та став менш активним у медійному просторі.

Що відомо:

Олексій Резніков з 2021 по 2023 рік обіймав посаду міністра оборони України та досяг значних успіхів у питанні постачання зброї ЗСУ

Пішов з посади міністра оборони після низки скандалів у Міноборони й став уникати публічності

Резніков відновив адвокатську діяльність і став директором програм з безпеки та оборони в Українському інституті майбутнього

Олексій Резніков — що про нього відомо

Олексій Резніков народився у Львові 18 червня 1966 року (йому зараз 59 років). З листопада 2021 року по вересень 2023 року він обіймав посаду міністра оборони в нашому уряді, а також є адвокатом та Заслуженим юристом України.

Олексій Резніков був міністром оборони, Фото: Getty Images

На початку повномасштабної війни Резніков координував оборону та міжнародну підтримку, завдяки яким ЗСУ вдалося вистояти у найкритичніші тижні, стримати наступ ворога та закласти основу для подальшого зміцнення нашої армії.

Олексій Резніков на початку війни, Фото: Getty Images

Олексій Резніков виявив себе як досвідчений перемовник, на початку вторгнення він особисто був присутній у Білорусі на переговорах із російською стороною. Саме він ініціював "Рамштайн", у рамках якого представники європейських оборонних відомств узгоджували постачання озброєння ЗСУ.

Олексій Резніков на посаді міністра оборони, Фото: Getty Images

На посаді міністра оборони Резніков докладав максимум зусиль, щоб західні країни передали Україні винищувачі F-16 для захисту неба, а також домовився про програми навчання українських пілотів.

Але у 2023 після низки скандалів, які пройшли в міністерстві оборони, Олексій Резніков пішов з посади, а його місце зайняв Рустем Умеров. До Резнікова в контексті корупційних розслідувань претензій не було. Коли Рада звільняла Резнікова, депутати аплодували йому стоячи.

Олексій Резніков пішов з посади у 2023 році, Фото: Getty Images

Де зараз Олексій Резніков і чим займається

Після звільнення Олексій Резніков перестав активно вести соціальні мережі. У 2024 році стало відомо, що він відновив право на зайняття адвокатською діяльністю.

Олексій Резніков не хоче повертатися в політику,Фото: Getty Images

Також минулого року ексміністр оборони став директором проєкту "Безпечних та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього.

Саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки та співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії! співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі

У вересні 2024 року журналісти "Радіо Свобода" "зловили" Олексія Резнікова у Празі. Колишній міністр заперечував корупцію у відомстві під своїм керівництвом, а також зізнався, що не планує повертатись на держслужбу.

