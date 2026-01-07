Відростив борідку і сильно схуд: як змінився експрем’єр Гройсман і де він зараз (фото)

Гройсман активно веде соціальні мережі

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після 2019 року залишив велику політику і рідко з’являється в медійному просторі. При цьому екс-олітик активно допомагає українській армії та зовні сильно змінився.

Що відомо:

Володимир Гройсман був мером Вінниці, спікером Верховної Ради та прем’єр-міністром України (з 2016 по 2019 роки)

Після 2019 року Володимир Гройсман пішов із політики, змінив стиль та помітно схуд

Експрем’єр залишається в Україні, допомагає ЗСУ та є активним користувачем соціальних мереж

Володимир Гройсман — що про нього відомо

Володимир Гройсман народився 20 січня 1978 року у Вінниці. Свою кар’єру він розпочав у бізнесі, ставши комерційним директором сімейного підприємства "Юність" і пропрацював у цій сфері понад десять років.

Володимир Гройсман був прем’єром України, Фото: Getty Images

Політичну діяльність Гройсман розпочав у 2002 році, ставши наймолодшим депутатом міської ради Вінниці. У 2006 році його було обрано мером міста і він залишався на цій посаді до 2014 року, після чого перейшов у велику політику.

Володимир Гройсман у Верховній Раді, Фото: Getty Images

З 2016 до 2019 року Гройсман обіймав посаду прем’єр-міністра України. Після поразки Петра Порошенка на виборах він залишив партію "Блок ПП" та створив власний політичний рух "Українська стратегія Гройсмана", але він не подолав прохідний бар’єр на парламентських виборах. У 2022 році його діяльність було припинено.

Як зараз виглядає Гройсман і чим займається

Після виходу з політики Володимир Гройсман дуже змінився. На нових фотографіях в соцмережах колишній прем’єр виглядає набагато стрункішим, а ще він відростив сиву борідку і змінив стиль в одязі.

Володимир Гройсман сильно схуд, Фото: Getty Images

Суворі костюми поступилися місцем джинсам, а білі сорочки змінилися пуловерами, светрами й жилетками. В інтерв’ю за 2019 рік Гройсман зізнався, що не дотримувався жодних дієт:

Насправді, я думаю, що тут поєднання двох факторів — це сила і воля. Коли є сила волі, взяти себе в руки та привести до нормальної форми Володимир Гройсман

Як змінився Володимир Гройсман, Колаж: Телеграф

Ходили чутки, що на початку повномасштабної війни експрем’єр виїхав з України, але ця інформація виявилася фейковою. Гройсман зараз очолює Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у Вінниці та періодично буває у Києві.

Як зараз виглядає Володимир Гройсман, Фото: Facebook/volodymyrgroysman

Його штаб займається допомогою ЗСУ та цивільним громадянам. На своїй сторінці у Facebook Володимир Гройсман зазначив, що за 2025 рік штаб відправив на фронт понад 14 тисяч FPV-дронів, понад 120 автомобілів та інші спеціальні транспортні засоби, ретранслятори, тепловізійні приціли для наших бійців.

Володимир Гройсман керує гуманітарним штабом, Фото: Facebook/volodymyrgroysman

Також колишній прем’єр бере участь у різних міжнародних форумах та висвітлює у соціальних мережах важливі політичні новини. У політику, судячи з усього, повертатися він поки не прагне.

Володимир Гройсман допомагає ЗСУ, Фото: Facebook/volodymyrgroysman

"Телеграф" писав раніше, де зараз ексміністр МВС Аваков. Він колись хотів очолити Харків та скандалив із Кернесом.