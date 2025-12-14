Була "калькулятором" Януковича і тіньовим міністром: куди зникла Ірина Акімова і як зараз виглядає

Вона входила до списку "100 найвпливовіших жінок України"

Колишній нардеп від Партії регіонів і тіньовий міністр економіки під час президентства Віктора Януковича Ірина Акімова кардинально змінила професію і пішла у мистецтво.

Що потрібно знати:

Ірина Акімова народилася у Харкові

Вона обіймала високі посади при Януковичі та входила до тіньового уряду

Зараз Акімова відійшла від політики

Майбутній політик народилася у Харкові, зараз їй 65 років. 1982 року з відзнакою закінчила економічний факультет Харківського державного університету. З 1985 по 1997 рік працювала в ХДУ асистентом, старшим викладачем та доцентом. На той час вона обіймала посаду старшого наукового співробітника в Центрі економічних досліджень Варшавського університету, а також була науковим співробітником економічного департаменту Магдебурзького університету.

З 2006 по 2007 рік Акімова очолювала ТОВ "Аналітичний Центр "Бюро економічних і соціальних технологій" у Києві. З жовтня 2007 року вона стала членом "Партії регіонів", а вже в листопаді того ж року — народним депутатом України VI скликання від ПР. Паралельно Акімова обійняла посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики та увійшла до тіньового уряду Януковича на посаду міністра економіки. Її називали "політиком-калькулятором".

25 лютого 2010 року політика було призначено першим заступником голови Адміністрації Президента України, а 16 березня – Представником Президента України в Кабінеті Міністрів. Цього ж року вона посіла третє місце в рейтингу "Фокус" "100 найвпливовіших жінок України", поступившись лише Юлії Тимошенко та Ганні Герман.

Акімова з Ганною Герман. Фото: photo.unian.ua

У 2011 році на телеканалі ICTV Акімова заявила, що за Януковича життя українців "стало кращим", що викликало невдоволення глядачів у студії. "Я суджу за своїми батьками, що сьогодні в Україні, загалом, краще стало жити всім", — говорила вона тоді.

24 січня 2014 року Акімова була звільнена з посади першого заступника голови адміністрації президента і призначена представником Януковича в КМУ. У лютому того ж року указом в.о. президента Олександра Турчинова вона була звільнена, а у квітні сама оголосила про вихід із "Партії регіонів".

Де зараз Ірина Акімова

Після втечі Януковича Ірина Акімова відійшла від активної політичної діяльності. На її сторінці у Фейсбуці зазначено, що вона є директором об’єднання НоСЕП (Нова соціальна та економічна політика), а також очолює Асоціацію жіночих досліджень у мистецтві (UAFRA). Однак сайти організацій давно неактивні.

Зараз Акімова займається живописом. За свої роботи вона одержує нагороди не лише в Україні, а й за її межами.

