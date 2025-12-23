Пішла з політики і перенесла інсульт: куди зникла "жінка третього тисячоліття" Ірина Луценко

Дружина колишнього генпрокурора склала мандат у 2019 році

Ірина Луценко — відома народна депутатка кількох скликань, лауреатка премії "Жінка третього тисячоліття" та дружина колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Останнім часом вона зникла з медійного простору та перестала вести сторінки в соцмережах.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Ірину Луценко, де вона зараз і чому покинула політику.

Ірина Луценко – що про неї відомо?

Ірина Луценко народилася у провінційному місті Дубно Рівненської області 7 лютого 1966 року, зараз їй 59 років. Після школи здобула математичну освіту у Львівській політехніці, пізніше закінчила Українську державну академію водного господарства за спеціальністю "Облік та аудит".

Свою кар’єру Ірина розпочинала з посади інженера-програміста в управлінні економіки Рівненського облвиконкому. У період 1994-2004 років працювала в Антимонопольному комітеті України. До 2012 року також працювала на керівних посадах у НАСК "Оранта" та ТОВ "Українські новітні телекомунікації".

У політику Луценко прийшла у 2012 році, ставши народною депутаткою сьомого скликання Верховної Ради від партії "Батьківщина". Наступні два скликання вона обиралася вже від політичної сили Петра Порошенка. У 2017 році Луценко стала лауреаткою премії "Жінка III тисячоліття", чим викликала широкий суспільний резонанс.

Куди зникла Ірина Луценко?

У 2019 році політик раптово зникла з публічного простору. 4 листопада 2019 року вона подала заяву про дострокове складання депутатського мандату. Офіційною причиною такого рішення вона назвала серйозні проблеми зі здоров’ям.

Згодом в одному з інтерв’ю Юрій Луценко розповів, що його дружина перенесла інсульт. За його словами, Ірина ухвалила рішення скласти мандат через проблеми зі здоров’ям та розбіжності зі "слугами". Він також зазначив, що після виходу з політики його дружина займається сімейним бізнесом, але деталей розкривати не став.

Варто також зазначити, що Ірина Луценко, яка раніше активно вела свою сторінку у Facebook, після 23 лютого 2023 року повністю перестала оновлювати публікації у своєму акаунті. Про неї також немає свіжих згадок у ЗМІ.

