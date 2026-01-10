Рус

Ледь не став президентом, потім пішов у тінь? Куди зник Сергій Тігіпко і чим займається

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко. Фото Колаж "Телеграфу"

Тігіпко зараз зосереджений на розвитку свого бізнесу

Сергій Тігіпко — одна з найвідоміших постатей у політичному житті країни та в бізнес-колах. Останнім часом він майже не з’являється у медійному просторі, але залишається у Києві та займається реалізацією своїх проєктів.

Що відомо:

  • Сергій Тігіпко розвивав політичну кар’єру та двічі балотувався у президенти України
  • Наразі політик більше перебуває в тіні, але активно розвиває свій банківський бізнес та бере участь у форумах

Сергій Тігіпко — що про нього відомо

Політичний діяч Сергій Тігіпко народився 1960 року в Молдові, але після школи переїхав до України, де здобув освіту та почав розвивати кар’єру. Спочатку Тігіпко займався банківською справою, а 1994 року прийшов у політику.

Сергій Тігіпко у Верховній Раді
Сергій Тігіпко у Верховній Раді, Фото: Facebook.com/Tigipko

Політик працював в уряді України при різних режимах влади, обіймаючи посаду міністра економіки, міністра соціальної політики, а також віцепрем’єр-міністра України. Тігіпко також з 2002 до 2004 року був головою Національного банку.

Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко був міністром та головою Нацбанку, Фото: Facebook.com/Tigipko

Крім того, Сергій Тігіпко двічі балотувався у президенти України (у 2010 та 2014 роках). Піком його політичного впливу став саме 2010 рік, коли Тігіпко зайняв сильну позицію в опитуваннях екзит-полів та змусив понервувати своїх конкурентів — Юлію Тимошенко та Віктора Януковича. Проте за результатами виборів першого туру Тігіпко зайняв третю позицію.

Сергій Тігіпко політична кар’єра, вибори
Сергій Тігіпко двічі балотувався у президенти, Фото: Facebook.com/Tigipko

Де зараз Сергій Тігіпко і чим займається

Відійшовши від активної політичної діяльності, Тігіпко зосередився на управлінні багатопрофільною бізнес-імперією — TAS Group. У 2025 році він не лише зберіг статус одного з найбагатших українців (8 місце у рейтингу "Фокус"), а й став одним із найвпливовіших інвесторів у період війни.

Сергій Тігіпко зараз, чим займається
Сергій Тігіпко активно розвиває банківський бізнес, Фото: Facebook.com/Tigipko

Попри те що підприємець не веде соціальні мережі та рідко з’являється у медійному просторі, Сергій Тігіпко активно розвиває банківський бізнес та бере участь у різних економічних форумах.

У 2024 році вкладення його групи в українські активи склали 140 млн доларів, а 2025-го зросли ще на 29%, досягнувши 180 млн доларів. Бізнес-інтереси Тігіпка охоплюють стратегічні галузі: від фінансового сектора, де він контролює "ТАСкомбанк" та Universal Bank (включаючи проєкт Monobank), до важкої промисловості (виробництва вантажних вагонів та техніки).

Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко входить до списку найбагатших українців, Фото: Facebook.com/Tigipko

Політик продовжує жити в Києві та активно веде справи за кордоном, зокрема в Австрії та Швейцарії, де TAS Group має інвестиції та нерухомість.

"Телеграф" писав раніше, де зараз ексміністр МВС Аваков. Він колись хотів очолити Харків та скандалив із Кернесом.

Теги:
#Бізнес #Вибори #Сергій Тігіпко #Політик #ТАС