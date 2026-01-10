Ледь не став президентом, потім пішов у тінь? Куди зник Сергій Тігіпко і чим займається

Тігіпко зараз зосереджений на розвитку свого бізнесу

Сергій Тігіпко — одна з найвідоміших постатей у політичному житті країни та в бізнес-колах. Останнім часом він майже не з’являється у медійному просторі, але залишається у Києві та займається реалізацією своїх проєктів.

Що відомо:

Сергій Тігіпко розвивав політичну кар’єру та двічі балотувався у президенти України

Наразі політик більше перебуває в тіні, але активно розвиває свій банківський бізнес та бере участь у форумах

Сергій Тігіпко — що про нього відомо

Політичний діяч Сергій Тігіпко народився 1960 року в Молдові, але після школи переїхав до України, де здобув освіту та почав розвивати кар’єру. Спочатку Тігіпко займався банківською справою, а 1994 року прийшов у політику.

Сергій Тігіпко у Верховній Раді, Фото: Facebook.com/Tigipko

Політик працював в уряді України при різних режимах влади, обіймаючи посаду міністра економіки, міністра соціальної політики, а також віцепрем’єр-міністра України. Тігіпко також з 2002 до 2004 року був головою Національного банку.

Сергій Тігіпко був міністром та головою Нацбанку, Фото: Facebook.com/Tigipko

Крім того, Сергій Тігіпко двічі балотувався у президенти України (у 2010 та 2014 роках). Піком його політичного впливу став саме 2010 рік, коли Тігіпко зайняв сильну позицію в опитуваннях екзит-полів та змусив понервувати своїх конкурентів — Юлію Тимошенко та Віктора Януковича. Проте за результатами виборів першого туру Тігіпко зайняв третю позицію.

Сергій Тігіпко двічі балотувався у президенти, Фото: Facebook.com/Tigipko

Де зараз Сергій Тігіпко і чим займається

Відійшовши від активної політичної діяльності, Тігіпко зосередився на управлінні багатопрофільною бізнес-імперією — TAS Group. У 2025 році він не лише зберіг статус одного з найбагатших українців (8 місце у рейтингу "Фокус"), а й став одним із найвпливовіших інвесторів у період війни.

Сергій Тігіпко активно розвиває банківський бізнес, Фото: Facebook.com/Tigipko

Попри те що підприємець не веде соціальні мережі та рідко з’являється у медійному просторі, Сергій Тігіпко активно розвиває банківський бізнес та бере участь у різних економічних форумах.

У 2024 році вкладення його групи в українські активи склали 140 млн доларів, а 2025-го зросли ще на 29%, досягнувши 180 млн доларів. Бізнес-інтереси Тігіпка охоплюють стратегічні галузі: від фінансового сектора, де він контролює "ТАСкомбанк" та Universal Bank (включаючи проєкт Monobank), до важкої промисловості (виробництва вантажних вагонів та техніки).

Сергій Тігіпко входить до списку найбагатших українців, Фото: Facebook.com/Tigipko

Політик продовжує жити в Києві та активно веде справи за кордоном, зокрема в Австрії та Швейцарії, де TAS Group має інвестиції та нерухомість.

