Розважала москвичів після 2014 року, а депутатів називала "дебілами". Де зараз колишня дружина Сергія Лещенка

Вона опинилася в центрі скандалів через виступи в Росії

Український діджей Анастасія Топольська, яка виступає під псевдонімом Dj Nastia, свого часу була одружена з колишнім нардепом Сергієм Лещенком, який зараз є позаштатним радником Офісу президента.

Що потрібно знати:

DJ Nastia розпочала кар’єру в Донецьку та стала відомою на міжнародній сцені

Її особисте життя було у центрі уваги під час шлюбу з депутатом Сергієм Лещенком

Наразі діджей висловлює підтримку Україні і часто виступає в Європі

Анастасія Топольська – уродженка Луганської області. У 2004 році вона вступила до Донецького університету економіки та торгівлі і паралельно розпочала кар’єру діджея, виступаючи під псевдонімом DJ Beauty у місцевому клубі "НЛО". Свій перший виїзний сет Топольська відіграла у вересні 2005 року в Івано-Франківську. У її музичному діапазоні — drum’n’bass, minimal, house, techno, deep house, trip-hop та джаз. Також вона є засновницею лейблу Propaganda.

У липні 2007 року Анастасія із тодішнім чоловіком DJ Tapolsky (Анатолій Топольський) стала офіційним представником "Казантипу" у Києві. Також вона була резидентом московського клубу Arma17, гастролювала Європою, ПАР, Південною Америкою та іншими країнами.

Скандали з Dj Nastia

31 жовтня 2016 року Топольська обізвала народних депутатів "дебілами" за введення квот на україномовний контент на радіо. Ці слова викликали обурення серед українців, і пізніше діджей вибачилася.

Після 2014 року Анастасія виступала в анексованому Криму, за словами колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка, і точно приїжджала розважати москвичів. Так, 8-9 травня 2021 року вона виступила в одному з московських клубів. У грудні того ж року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії, анонсували ще один виступ Dj Nastia в московському артцентрі Mutabor.

Топольська була одружена з колишнім народним депутатом Сергієм Лещенком з 2017 року. Про їхнє розлучення стало відомо у листопаді 2022-го, коли DJ Nastia опублікувала фото з новим коханим — музичним продюсером із Нідерландів Стефом Мендесідісом. Тоді сама Топольська уточнила, що розлучення з Лещенком сталося ще пів року тому.

Подружжя було у шлюбі 5 років. Фото: instagram.com

Наразі невідомо, чи у парі Топольська з нідерландським продюсером.

Dj Nastia і Стеф Мендесідіс. Фото: instagram.com/nastia.dj

Де зараз Dj Nastia

Судячи з її сторінки в Instagram, Топольська висловлює підтримку Україні та засуджує російську агресію. Вона неодноразово публікувала фото з українським прапором та з’являлася з ним на сцені під час закордонних концертів. Dj Nastia відвідала майже всі країни Європи, а найближчим часом вона планує виступи в Італії.

