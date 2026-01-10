Развлекала москвичей после 2014 года, а депутатов называла "дебилами". Где сейчас бывшая жена Сергея Лещенко

Она оказалась в центре скандалов из-за выступлений в России

Украинский диджей Анастасия Топольская, выступающая под псевдонимом Dj Nastia, в свое время была в браке с бывшим нардепом Сергеем Лещенко, который сейчас является внештатным советником Офиса президента.

Что нужно знать:

Анастасия Топольская — уроженка Луганской области. В 2004 году она поступила в Донецкий университет экономики и торговли и параллельно начала карьеру диджея, выступая под псевдонимом DJ Beauty в местном клубе "НЛО". Свой первый выездной сет Топольская отыграла в сентябре 2005 года в Ивано-Франковске. В ее музыкальном диапазоне — drum’n’bass, minimal, house, techno, deep house, trip-hop и джаз. Также она является основательницей лейбла Propaganda.

В июле 2007 года Анастасия с тогдашним мужем DJ Tapolsky (Анатолий Топольский) стала официальным представителем "Казантипа" в Киеве. Также она была резидентом московского клуба Arma17, гастролировала по Европе, ЮАР, Южной Америке и другим странам.

Скандалы с Dj Nastia

31 октября 2016 года Топольская обозвала народных депутатов "дебилами" за введение квот на украиноязычный контент на радио. Эти слова вызвали возмущение среди украинцев, и позже диджей принесла извинения.

После 2014 года Анастасия выступала в аннексированном Крыму, по словам бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, и точно приезжала развлекать москвичей. Так, 8-9 мая 2021 года она выступила в одном из московских клубов. В декабре того же года, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России, было анонсировано еще одно выступление Dj Nastia в московском арт-центре Mutabor.

Топольская была замужем за бывшим народным депутатом Сергеем Лещенко с 2017 года. Об их разводе стало известно в ноябре 2022-го, когда DJ Nastia опубликовала фото с новым возлюбленным — музыкальным продюсером из Нидерландов Стефом Мендесидисом. Тогда сама Топольская уточнила, что развод с Лещенко произошел еще полгода назад.

Супруги были в браке 5 лет. Фото: instagram.com

Сейчас неизвестно, в паре ли Топольская с нидерландским продюсером.

Dj Nastia и Стеф Мендесидис. Фото: instagram.com/nastia.dj

Где сейчас Dj Nastia

Судя по ее странице в Instagram, Топольская выражает поддержку Украине и осуждает российскую агрессию. Она неоднократно публиковала фото с украинским флагом и появлялась с ним на сцене во время зарубежных концертов. Dj Nastia побывала почти во всех странах Европы, а в ближайшее время она планирует выступления в Италии.

