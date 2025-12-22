Радників Єрмака звільнили з ОП? Що насправді сталось з Подоляком та Лещенком

Офіс президент зазнав великих кадрових змін після звільнення Єрмака

Офіс президента Україна після звільнення керівника Андрія Єрмака зазнав деяких кадрових змін. Адже члена наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергія Лещенка та Михайла Подоляка перевели на нові посади.

Як пишуть "Українські новини", посилаючись на відповідь від ОП, радники та помічники Єрмака також були звільнені. Йдеться про чималий штат людей куди входили Лещенко та Подоляк.

"У зв'язку зі звільненням керівника Офісу президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) керівника Офісу президента України, звільнені з займаних посад", – йдеться у повідомленні.

Михайло Подоляк

Зауважимо, що перелік звільнених осіб ОП не надав. Але, згідно з попередніми публічними заявами Офісу, відомо, що станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак має 9 радників: штатні – Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні – Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.

Сергій Лещенко

Водночас сам Лещенко розповів, що його та Подоляка перепризначили на посади радників Офісу президента. Ці кадрові зміни відбулись кілька тижнів назад.

"Особливих змін це не потягнуло за собою… Заступники голови Офісу відповідальні за кожен напрямок. Штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", — наголосив Лещенко.

Додамо, за даними "Укрінформ", Сергія Лещенка, Михайла Подоляка та Олександр Бевза перевели на інші посади в ОП.

"Це так і є – коли звільняють керівника Офісу, його помічники та радники, його кабінет також звільняються. Лещенко, Подоляк та Бевз, який бере участь у процесі перемовин, були переведені на інші позиції в ОП", — пише інформаційне агентство.

