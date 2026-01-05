Понад 25 років разом, але завжди у "тіні". Де зараз колишня дружина мера Києва Кличка і як вона виглядає
Наталя підтримувала чоловіка на рингу і виховувала їх трьох дітей
Нинішній мер Києва Віталій Кличко довгий час був одружений з українською моделлю та співачкою Наталією Єгоровою. У 2022 році подружжя заявило про розлучення.
Що потрібно знати:
- Наталя Єгорова чверть століття була одружена з Кличком і виховувала дітей за кордоном
- Вона була поряд з боксером на його поєдинках і навіть співала гімн України перед боями
- Сьогодні вона живе в Німеччині, займається благодійністю та модельним бізнесом
Колишня дружина Кличка народилася 1974 року у місті Бровари Київської області. З ранніх років вона захоплювалася гімнастикою, а потім — синхронним плаванням. Пізніше Єгорова прийшла до модельного бізнесу, який став важливою частиною її життя.
В інтерв’ю журналу Spiegel Наталія розповіла, що під час знайомства з Віталієм Кличком у 1995 році її одразу привабила сила молодого боксера, хоча спочатку вона не надто сприймала його залицяння серйозно. Проте наполегливість чоловіка дала результат — він зумів завоювати Наталю, відвівши її у київського бізнесмена.
26 квітня 1996 року пара зіграла весілля і відразу вирушила до Німеччини, де на Кличка чекав важливий поєдинок. З того часу Наталя незмінно підтримувала чоловіка на його поєдинках, завжди перебуваючи поряд із рингом.
Єгорова також неодноразово співала гімн України перед боями Віталія чи його брата Володимира.
2000 року у Наталії та Віталія народився син Єгор-Деніел, 2002-го — дочка Єлизавета-Вікторія, а 2005-го — син Максим. У 2014 році Єгорова остаточно переїхала до Німеччини, де присвятила себе благодійній діяльності та вихованню дітей. Кличко регулярно відвідував дружину, і їхні стосунки тривали здебільшого на відстані.
Влітку 2022 року стало відомо про розлучення подружжя після 25 років шлюбу: вони зізналися, що давно живуть окремо. Мер столиці зазначив, що зберегти сім’ю їм не вдалося через різні інтереси, а відстань між подружжям стала більш відчутною через війну. За словами Наталії, вона всі ці роки перебувала в тіні чоловіка: Кличко будував кар’єру в Києві, а вона сама виховувала дітей у Гамбурзі — так тривало чверть століття.
Де зараз Наталія Єгорова
У 2022 році Єгорова стала представницею благодійного фонду "Фіторятівники" у Німеччині, який підтримує здоров’я жінок та дітей в Україні, і через рік відвідала Україну у складі німецької делегації, яка надає допомогу українським дітям. У 2023 році вона брала участь у німецькому шоу "Танці із зірками", проте покинула проєкт вже у третьому ефірі.
У 2024 році Єгорова підписала контракт із модельним агентством MGM Models. Зараз вона ділиться фотографіями з модних фотосесій, демонструє стильні образи та часто подорожує.
