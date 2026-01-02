Жодних даних про особисте життя. Хто такий Іващенко, який очолив ГУР замість Буданова
Він є членом Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ
Новий керівник Головного управління розвідки (ГУР) Олег Іващенко до цього призначення був головою Служби зовнішньої розвідки держави. Він у 2021 виконував обов'язки помічника головнокомандувача ЗСУ.
Що відомо:
- Іващенко має звання генерал-лейтенанта
- У 2022 брав участь у бойових діях, за що був нагородженим
- Іващенко має науковий ступінь кандидата військових наук
У мережі не так багато інформації про призначеного на посаду голови ГУР генерал-лейтенанта Іващенка. До прикладу, даних про його особисте життя практично немає.
Відомо, що Іващенку 56 років. За свою військову кар'єру він отримав дві державні нагороди — орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден Данила Галицького. Першу нагороду йому присвоїв президент України Володимир Зеленський у 2022 році за участь у бойових діях.
Кар'єра нового керівника ГУР
Іващенко здобув освіту у чотирьох навчальних закладах: Київське вище загальновійськове командне училище; Національна академія оборони України; Університет економіки та права; Києво-Могилянська бізнес-школа. Має науковий ступінь кандидата військових наук.
Протягом 2017 — 2019 років Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника ГУР, заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки. Від 2021 року одночасно виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ.
У 2024 Зеленський призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Очільник СЗР є членом Ставки верховного головнокомандувача та членом Ради національної безпеки і оборони.
