"Ключ до переговорів з …" Яку роль Буданов може відіграти у відносинах України та США - NYT

Минуле колишнього голови ГУР пов'язане з Вашингтоном

Новий голова Офісу президента Кирило Буданов має тісний та багаторічний зв'язок з США. Він може стати ключем до діалогу щодо мирного плану з Білим домом.

Про це пише The New York Times. За словами видання, Буданова у США сприймають позитивно.

Що треба знати:

Новий голова ОП свого часу проходив підготовку у програмі, яку підтримувало ЦРУ

Буданова вважають людиною, яка знається на роботі американських силових структур

Як каже NYT, Буданов має багаторічний та досить тісний зв'язок з США. Завдяки чому його вже називають ключем до діалогу під час переговорів з президентом Дональдом Трампом.

Ще до служби в ГУР Буданов проходив підготовку в межах програм, які підтримувало ЦРУ. Він задовго до повномасштабної війни був інтегрований у співпрацю з американською розвідкою. Тому вважається, що Буданов розуміє логіку американських силових структур та може говорити "однією мовою" з ними.

Кирило Буданов. Фото: телеграм-канал Зеленського

Окрім того, після поранення на сході України він лікувався у Walter Reed National Military Medical Center. Це називають винятковим випадком для українського військовослужбовця. Лікування в цьому закладі можливе лише за прямого сприяння США.

Саме тому видання пише: "Такий рівень доступу й довіри мають одиниці, і він свідчить про особливий статус Буданова у відносинах з американськими силовими структурами".

Ці неформальні зв’язки, на думку NYT, можуть стати вирішальними, якщо питання завершення війни знову перейде у площину переговорів з США та Трампом.

Для довідки

Walter Reed National Military Medical Center — це головний об’єднаний військово-медичний госпіталь Збройних Сил США, розташований у Бетесді. Він надає світового класу медичну допомогу військовослужбовцям, пенсіонерам, їхнім сім'ям та лідерам країни.

