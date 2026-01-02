Друга людина після Зеленського? Які обов’язки виконуватиме Буданов як голова ОП

Керівник Офісу може представляти інтереси президента на різних зустрічах

На тлі призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України у багатьох виникає питання, які ж обов'язки він виконуватиме на цій посаді. Адже в Україні ОП опікується не тільки питаннями національної безпеки чи зовнішньої політики.

Що треба знати:

2 січня Зеленський повідомив, що запропонував Буданову очолити Офіс президента

Керівник ОП не є безпосереднім держслужбовцем, він підпорядковується президенту

Одне з головних завдань голови Офісу — забезпечувати належні умови роботи президента

Повноваження керівника Офісу Президента України визначені положенням "Про Офіс Президента України" від 2019 року. Чимало журналістів, політологів не тільки в Україні, а й у світі називають голову ОП — другою важливою постаттю після президента.

Кирило Буданов. Фото: телеграм-канал Зеленського

Що входить в обов'язки керівника Офісу:

Організація роботи Офісу президента — керування апаратом ОП, розподіл обов'язків між підрозділами та заступниками.

— керування апаратом ОП, розподіл обов'язків між підрозділами та заступниками. Забезпечення діяльності президента — підготовка матеріалів, довідок та указів голови держави, координація підготовки до виступів, звернень та міжнародних контактів.

— підготовка матеріалів, довідок та указів голови держави, координація підготовки до виступів, звернень та міжнародних контактів. Координація взаємодії з органами влади — організація співпраці президента з Верховною Радою, Кабміном, судами та різними органами. Контроль виконання доручень голови держави.

— організація співпраці президента з Верховною Радою, Кабміном, судами та різними органами. Контроль виконання доручень голови держави. Кадрові та контрольні функції — участь у підборі кандидатів на державні посади, які призначає президент.

— участь у підборі кандидатів на державні посади, які призначає президент. Аналітична та стратегічна робота — аналіз політичної, економічної та безпекової ситуації, робота з зовнішньою політикою.

— аналіз політичної, економічної та безпекової ситуації, робота з зовнішньою політикою. Представницькі функції — за дорученням президента представляє його інтереси під час різних зустрічей тощо.

Додамо, що колишній голова ОП Андрій Єрмак казав, що в багатьох країнах питання національної безпеки чи зовнішньої політики президенти делегують радникам, а в Україні багато таких функцій виконуються Офісом президента. Фактично людина, яка обіймає цю посаду, виконує доручення голови держави, які можуть стосуватися різних сфер.

Нагадаємо, що 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака звільнили з посади керівника Офісу президента після обшуків Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Тобто ОП не мав голови понад місяць, наразі цю посаду обійматиме Буданов, який з 2020 очолював ГУР.

