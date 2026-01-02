"На цій посаді у нього точно будуть проблеми": експерт про зміни після призначення Буданова головою ОП

Політолог вважає, що Головне управління розвідки залишиться під контролем Кирила Олексійовича

Кирило Буданов ухвалив пропозицію Володимира Зеленського очолити Офіс президента. Для генерала, який асоціюється лише з ГУР, це буде перша громадянська посада, на якій на нього чекатимуть абсолютно нові проблеми.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Володимир Фесенко.

– Чому саме Буданов отримав від президента пропозицію стати головою Офісу?

– Тут треба згадати, що він ще на початку грудня був одним із п’яти кандидатів, і одним із фаворитів на цю посаду. Тоді були чутки, я пам’ятаю, що президент розглядає, щоб керівником стала військова людина.

Тому що іміджево це знімало проблеми, пов’язані з Єрмаком. І тут іміджеві позитиви плюс адекватність ситуації війни. І фактична ставка на те, щоби на нинішньому вирішальному етапі війни Офіс став центральною військовою адміністрацією. Але саме з цим, на мою думку, будуть пов’язані певні проблеми, бо далеко не всім це сподобається.

Президент у такий спосіб намагається іміджево змінити репутацію Офісу, а також відновити та посилити свою владу. Тому що він відчуває, багато хто про це пишуть, що вплив Зеленського ослаб і так далі. А зараз багато хто побоюватиметься Буданова. Єрмака не любили, але Буданов має особисту популярність. Вже й певний, хоч і специфічний політичний досвід. Володимир Фесенко

Ще питання, чи вдасться йому з роботою на цій посаді? Я маю чимало сумнівів, чи на своєму місці він буде. Він може "згоріти" у політичному сенсі на цій посаді, втратити свою репутацію, тому що просто це зовсім інша робота, ніж та, якою він займався.

Інтереси президента я добре розумію, а ось із погляду інтересів Буданова — питання. Я думаю, що він, можливо, не міг відмовити Зеленському, але це не найкращий варіант для Буданова з його особистої політичної перспективи. Проте для Зеленського це спосіб відновлення і навіть посилення свого політичного та адміністративного впливу. І по суті, я думаю, що йтиметься про перетворення Офісу президента на центральну військову адміністрацію в країні.

– Чи є прогнози, передбачення щодо нового керівника та нової для Буданова посади?

— Буданов був публічною фігурою, але виступав у ролі такого "політичного сфінкса" — людини, яка завжди щось не договорювала, яка давала натяки, що знає більше, ніж говорить і так далі. А зараз треба буде формувати нову риторику, хоч справа навіть не в ній. Річ у тому, як він побудує відносини з іншими державними інституціями, як він діятиме на новій посаді. Поки що я важко собі це уявляю, тому не робив би жодних прогнозів. Потрібно подивитися, як він працюватиме.

Єдине, що можу спрогнозувати – на цій посаді він матиме проблеми. І не лише через саму назву посади, а й тому, що вона сильна людина, людина, яка звикла бути самостійним лідером. Ось які проблеми будуть:

В Офісі президента з’являться два лідери.

Єрмак не був лідером самостійним, він був частиною президента, виконавцем його політичної волі, його інструментом, який отримав якийсь самостійний вплив, але лише у ролі саме інструменту. А у випадку з Буданова: що він сам звик, що він цар-бог у ГУР, що президент Зеленський звик усюди, де б він не був, бути головним. І питання, а як вони працюватимуть разом? Воно відкрите.

Володимир Зеленський та Кирило Буданов

Офіс справді може перетворитися на центральну військову адміністрацію України.

Це буде навіть воєнний режим, не в прямому сенсі. Але це дуже не сподобається багатьом людям в країні, починаючи від опозиції і закінчуючи багатьма керівниками в різних державних структурах, правоохоронних органах і так далі. Цікаво, як будуть складатися відносини Буданова з НАБУ і САП.

Я вже чую декілька версій про призначення Буданова в цьому сенсі з точки зору перспективи. Одна з них, наприклад, що він буде наступником Зеленського і одночасно гарантом його безпеки після відходу президента від влади. Я скептично насправді оцінюю цей сценарій, навіть якщо його спробують реалізувати, бо після посади керівника Офісу президента жодна людина в країні не зробила успішної кар’єри. Жодна! І, думаю, у Буданова навряд це вийде, якщо він спробує.

Хоча, він може потенційно балотуватися на президентських виборах або, наприклад, очолити президентський список на парламентських. Такий варіант можливий. Ще кажуть, що таким чином президент може нейтралізувати потенційного конкурента на виборах. Це теж як варіант, але Буданов не є головним конкурентом для Зеленського.

Багато хто побоюватиметься відновлення та посилення впливу Офісу президента, і цьому буде опір.

Це теж може спричинити посилення напруги у відносинах між Офісом президента та різними державними органами. Подивимося, як це спрацює, але я думаю, що наслідки будуть неоднозначними. Тому рішення з одного боку сильне для президента, і для себе Зеленський вирішує низку завдань. А ось з погляду того, як це вийде у Буданова як у керівника Офісу президента – питання відкрите. І відповідь ми отримаємо лише у процесі.

– Що тепер буде із ГУР? Можливо, є кандидатури, які можуть його очолити?

– ГУР залишиться. У нас військова розвідка була і до Буданова, і буде після Буданова. Інша річ, що треба врахувати: ГУР було відомством, з яким Буданов, що називається, зрісся. Він був частиною головного управління, він його вихованець. І я чув від різних людей, що саме за Кирила Олексійовича ГУР став його особистим відомством.

Ніхто з попередніх керівників розвідки не мав такого впливу, такого авторитету. І, безумовно, Буданов призначить свою людину. Думаю, в цьому і була домовленість з президентом, щоб Буданов лишився не де-юре, а де-факто очільником ГУР. Він буде зберігати контроль над цією структурою через свою людину.

Хто саме там буде – я не знаю. Скібіцький був скоріше політичним заступником, головний аналітик, політична, публічна, медійна фігура. А тут все-таки потрібна трішки інша людина. Хоча, хто його знає, може бути і Скібіцький.

ГУР точно буде під особистою опікою Буданова. Проблема якраз в тому, що Буданов там всю кар’єру зробив. Одна річ, коли люди працювали в різних сферах, а тут було тільки одне відомство, і як він буде працювати на фактично цивільно-політичній, бюрократичній роботі – важко уявити.

