Никаких данных о личной жизни. Кто такой Иващенко, который возглавил ГУР вместо Буданова

Он есть членом Ставки верховного главнокомандующего ВСУ

Новый руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко до этого назначения был председателем Службы внешней разведки государства. Он в 2021 году исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

Что известно:

Иващенко имеет звание генерал-лейтенанта

В 2022 году участвовал в боевых действиях, за что был награжден

Иващенко имеет ученую степень кандидата военных наук

В сети не так много информации о назначенном на должность главы ГУР генерал-лейтенанте Иващенко. К примеру, данных о его личной жизни практически нет.

Известно, что Иващенко 56 лет. За свою военную карьеру он получил две государственные награды – орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орден Даниила Галицкого. Первую награду ему присвоил президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году за участие в боевых действиях.

Олег Иващенко. Фото: открытые источники

Карьера нового руководителя ГУР

Иващенко получил образование в четырех учебных заведениях: Киевское высшее общевойсковое командное училище; Национальная академия обороны Украины; Университет экономики и права; Киево-Могилянская бизнес-школа. Имеет степень кандидата военных наук.

В течение 2017-2019 годов Иващенко занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

В 2024 году Зеленский назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Глава СВР есть членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.

