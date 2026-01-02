"Ключ к переговорам с…" Какую роль Буданов может сыграть в отношениях Украины и США — NYT

Прошлое бывшего главы ГУР связано с Вашингтоном

Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов имеет тесную и многолетнюю связь с США. Он может стать ключом к диалогу о мирном плане с Белым домом.

Об этом пишет The New York Times. По словам издания, Буданова в США воспринимается положительно.

Что нужно знать:

Новый глава ОП в свое время проходил подготовку в программе, поддерживаемой ЦРУ

Буданова считают человеком, разбирающимся в работе американских силовых структур

Как говорит NYT, Буданов имеет многолетнюю и достаточно тесную связь с США. Благодаря чему его уже называют ключом к диалогу во время переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Еще до службы в ГУР Буданов проходил подготовку в рамках программ, поддерживаемых ЦРУ. Он задолго до полномасштабной войны был интегрирован в сотрудничество с американской разведкой. Поэтому считается, что Буданов понимает логику американских силовых структур и может говорить "на одном языке" с ними.

Кирилл Буданов. Фото: телеграмм-канал Зеленского

Кроме того, после ранения на востоке Украины он лечился в Walter Reed National Military Medical Center. Это называют исключительным случаем для украинского военнослужащего. Лечение в этом заведении возможно только при прямом содействии США.

Именно поэтому издание пишет: "Такой уровень доступа и доверия имеют единицы, и он свидетельствует об особом статусе Буданова в отношениях с американскими силовыми структурами".

Эти неформальные связи, по мнению NYT, могут стать решающими, если вопрос завершения войны снова перейдет в плоскость переговоров с США и Трампом.

Для справки

Walter Reed National Military Medical Cente – это главный объединенный военно-медицинский госпиталь Вооруженных Сил США, расположенный в Бетесде. Он оказывает мировому классу медицинскую помощь военнослужащим, пенсионерам, их семьям и лидерам страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие обязанности будет выполнять Буданов на новой должности главы Офиса президента.