"Будуть позитивні зміни": перші реакції на призначення Буданова головою ОП

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав пропозицію від Володимира Зеленського очолити Офіс президента. Багато експертів уже відреагували на таку несподівану новину та висловили свою думку про можливе майбутнє глави ОП.

"Телеграф" зробив збірку реакцій із соціальних мереж. Варто зазначити, що багато хто висловив сподівання, що саме з приходом Буданова настануть позитивні зміни.

Волонтер, засновник благодійного фонду "Спадкоємці Сагайдачного" Олександр Аронець зазначив, що призначення Буданова справді було несподіваним.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі написав таке:

Дуже очікуване рішення вже. Це означає, що стрімких нестримних реформ Зеленський не чекає, але ті, хто розповідав про залишки впливу Єрмака, думаю вже переконалися — що м’яко кажучи, погані часи почнуться у Алі-Баби… Він давно Буданова з ГУР хотів прибрати, але думаю трохи не очікував, що ось прям так

Український журналіст і публіцист Сергій Руденко на своїй сторінці у Facebook прокоментував інформацію про можливе призначення Буданова і запитав, чи відмовився голова ГУР від перспективи стати президентом.

Також варто додати, що раніше сам Буданов не підтвердив і не відкинув плани балотуватися на пост президента України. Коли його питали про це, він ухильно відповів, що ще не думав про такий крок і не впевнений, що питання виникне незабаром.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував інформацію коротко:

Блогер Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі висловив подив про пропозицію Буданову стати головою ОП.

Воєнний кореспондент Сергій Місюра також висловив подив, але водночас він упевнений у позитивних змінах із приходом Буданова.

Політичний оглядач Леонід Швець лаконічно прокоментував новину про можливе призначення Буданова: "Назад дороги немає".

Мер Генічеська, український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Османом" висловив надію на зміни на краще з приходом до ОП Буданова.

Військовослужбовець, політтехнолог, один із засновників партії "Демократична сокира" Олександр Нойнець пожартував : "З таким "Єрмаком", якщо депутат отримає конверт від ОП, то йому, може, і не варто відкривати його взагалі".

Український громадський та політичний діяч, журналіст Дмитро Корчинський на своїй сторінці у Facebook зазначив, що виходячи з рішення призначити Буданова, "ОП – це не канцелярія, а спецслужба. Можливо, найважливіша в країні".

Кирило Буданов — коротко про нього

Український воєначальник Кирило Буданов народився 1986 року в Києві, але яким було його дитинство та юність сказати складно, оскільки у відкритому доступі інформації про цей період життя розвідника немає.

З 2014 року Кирило Буданов брав участь у бойових діях на Сході України та отримав три поранення. За його словами, перше поранення було легким, у нього просто влучив уламок, а ось друге — важким, один з уламків протипіхотної міни потрапив йому під серце. З тіла його вийняти не можна, оскільки це є небезпекою, але Буданову вдалося з таким пораненням одному вийти через лінію фронту.

Кирило Буданов

2016 року отримав звання майора, через два роки став підполковником і 2020 року — полковником. Того ж року Буданов очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На посаді голови ГУР Кирило Буданов перебуває понад 5 років і за час кар’єри пережив понад 10 замахів. Один із них — це ракетний удар, спрямований по офісу української розвідки під час війни. Як і інші ключові особи, Буданов є для Росії одним із головних ворогів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2025 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Напередодні в нього Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки.