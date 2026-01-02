"На этой должности у него точно будут проблемы": эксперт о переменах после назначения Буданова главой ОП

Политолог считает, что Главное управление разведки останется под контролем Кирилла Алексеевича

Кирилл Буданов принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента. Для генерала, который ассоциируется только с ГУР, это будет первая гражданская должность, на которой его будут ждать абсолютно новые проблемы.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко.

– Почему именно Буданов получил от президента предложение стать главой Офиса?

– Тут надо вспомнить, что он еще в начале декабря был одним из пяти кандидатов, и одним из фаворитов на эту должность. Тогда были слухи, я помню, что президент рассматривает, чтобы руководителем стал военный человек.

Потому что имиджево это снимало проблемы, связанные с Ермаком. И здесь имиджевые позитивы плюс адекватность ситуации войны. И фактическая ставка на то, чтобы на нынешнем решающем этапе войны Офис стал центральной военной администрацией. Но именно с этим, я думаю, будут связаны определенные проблемы, потому что далеко не всем это понравится.

Президент таким образом пытается имиджево изменить репутацию Офиса, а также восстановить и усилить свою власть. Потому что он чувствует, многие об этом пишут, что влияние Зеленского ослабло и так далее. А сейчас многие будут опасаться Буданова. Ермака не любили, но у Буданова есть личная популярность. Уже и определенный, хотя и специфический политический опыт. Владимир Фесенко

Еще вопрос, удастся ли у него с работой на этой должности? У меня есть немало сомнений, на своем ли месте он будет. Он может "сгореть" в политическом смысле на этой должности, потерять свою репутацию, потому что просто это совсем другая работа, чем та, которой он занимался.

Интересы президента я хорошо понимаю, а вот с точки зрения интересов Буданова — вопрос. Я думаю, что он, возможно, не мог отказать Зеленскому, но это не лучший вариант для Буданова с его личной политической перспективы. Но тем не менее, для Зеленского это способ восстановления и даже усиления своего политического и административного влияния. И по сути, я думаю, что будет идти речь о превращении Офиса президента в центральную военную администрацию в стране.

– Есть ли прогнозы, предсказания относительно нового руководителя и новой для Буданова должности?

– Буданов был публичной фигурой, но выступал в роли такого "политического сфинкса" – человека, который всегда что-то не договаривал, который давал намеки, что он знает больше, чем говорит и так далее. А сейчас надо будет формировать новую риторику, хотя дело даже не в ней. Дело в том, как он построит отношения с другими государственными институциями, как он будет действовать на новой должности. Пока что я трудно для себя это представляю, поэтому не делал бы никаких прогнозов. Надо посмотреть, как он будет работать.

Единственное, что могу спрогнозировать – на этой должности у него будут проблемы. И не только из-за самого названия должности, а и потому, что он сильный человек, человек, который привык быть самостоятельным лидером. Вот какие проблемы будут:

В Офисе президента появятся два лидера.

Ермак не был лидером самостоятельным, он был частью президента, исполнителем его политической воли, его инструментом, который получил какое-то самостоятельное влияние, но только в роли именно инструмента. А в случае с Будановым: что он сам привык, что он царь-бог в ГУР, что президент Зеленский привык везде, где бы он ни был, быть главным. И вопрос, а как они будут работать вместе? Он открыт.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов

Офис действительно может превратиться в центральную военную администрацию Украины.

Это будет даже военный режим, не в прямом смысле. Но это очень не понравится многим людям в стране, начиная от оппозиции и заканчивая многими руководителями в разных государственных структурах, правоохранительных органах и так далее. Интересно, как будут складываться отношения Буданова с НАБУ и САП.

Я уже слышу несколько версий о назначении Буданова в этом смысле с точки зрения перспективы. Одна из них, например, что он будет преемником Зеленского и одновременно гарантом его безопасности после ухода президента от власти. Я скептически на самом деле оцениваю этот сценарий, даже если его попытаются реализовать, потому что после должности руководителя Офиса президента ни один человек в стране не сделал успешной карьеры. Ни один! И, думаю, у Буданова вряд ли это получится, если он попробует.

Хотя, он может потенциально баллотироваться на президентских выборах или, например, возглавить президентский список на парламентских. Такой вариант возможен. Еще говорят, что таким образом президент может нейтрализовать потенциального конкурента на выборах. Это тоже как вариант, но Буданов не является главным конкурентом для Зеленского.

Многие будут опасаться восстановления и усиления влияния Офиса президента, и этому будет сопротивление.

Это тоже может вызвать усиление напряжения в отношениях между Офисом президента и разными государственными органами. Посмотрим, как это сработает, но я думаю, что последствия будут неоднозначными. Поэтому решение с одной стороны сильное для президента, и для себя Зеленский решает целый ряд задач. А вот с точки зрения того, как это выйдет у Буданова как у руководителя Офиса президента – вопрос открыт. И ответ мы получим только в процессе.

– Что теперь будет с ГУР? Возможно есть кандидатуры, которые могут его возглавить?

– ГУР останется. У нас военная разведка была и до Буданова, и будет после Буданова. Другое дело, что надо учесть: ГУР было ведомством, с которым Буданов, что называется, сросся. Он был частью главного управления, он его воспитанник. И я слышал от разных людей, что именно при Кирилле Алексеевиче ГУР стал его личным ведомством. Никто из предыдущих руководителей разведки не имел такого влияния, такого авторитета. И, безусловно, Буданов назначит своего человека. Думаю, в этом и была договоренность с президентом, чтобы Буданов остался не де-юре, а де-факто главой ГУР. Он будет сохранять контроль над этой структурой через своего человека.

Кто именно там будет – я не знаю. Скибицкий был скорее политическим заместителем, главный аналитик, политическая, публичная, медийная фигура. А здесь все-таки нужен немножко другой человек. Хотя, кто его знает, может быть и Скибицкий.

ГУР точно будет под личной опекой Буданова. Проблема как раз в том, что Буданов там всю карьеру сделал. Одно дело, когда люди работали в разных сферах, а здесь было только одно ведомство, и как он будет работать на фактически гражданско-политической, бюрократической работе – трудно представить.

