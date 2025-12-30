"Не хоче зробити фальстарт": чи збирається Залужний повертатися в Україну

Від ухвалення остаточного рішення колишнього головнокомандувача може стримувати власна команда

NV повідомили про можливе звільнення Валерія Залужного з посади посла України у Великій Британії. Пізніше цю інформацію спростували у його команді.

"Телеграф" дізнався у джерела з оточення ексголовкому про його плани, а також поспілкувався з політологами.

Чи складе Залужний конкуренцію на виборах

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка сам Валерій Залужний коливається у своїх рішеннях. Про можливі кадрові зміни у посольстві у Лондоні експерт почув вперше ще 4 грудня від людей, які є достатньо поінформованими у цьому питанні.

"Це було якраз під час його візиту в Україну. І різні джерела підтверджували, що він розмірковує над тим, щоб залишитись. Мені розповідали, що він не хоче повертатися у Лондон. Тоді, можливо, були і зустрічі з Зеленським, і розмови про інші посади для Залужного", – говорить він.

Володимир Фесенко

Політолог стверджує, що такі коливання ексголовкома можна пов’язати з активним обговоренням "мирного плану" та появою відчуття про можливість проведення президентських виборів.

Я думаю, що Залужний для себе рішення вже ухвалив, хоча й не каже про це офіційно. Він буде балотуватися на президентських виборах. Інша річ, він вагається, коли робити перший крок. Або зараз, або тоді, коли вже буде відомо, що вибори точно відбудуться – і саме другий варіант був би для нього правильним Володимир Фесенко

З такою думкою не погоджується джерело, близьке безпосередньо до самого Залужного, яке у коментарі "Телеграфу" повідомило, що жодних подібних планів Валерій Федорович не має — він не планує залишати посаду, а до Києва збирався приїхати після Нового року не в пошуках приміщення для виборчого штабу, а за особистими обставинами.

Звідки ростуть ноги в інсайдів

Володимир Фесенко ж припускає, що всередині команди Залужного є розбіжності та різні думки з приводу його подальших дій. Зокрема частина людей переконує його, що посаду посла треба залишати вже зараз та починати активну публічну діяльність, оскільки рейтинги Валерія Федоровича просідають.

"Якщо подивитися на рейтинги Залужного рік-півтора року тому, там він вигравав у Зеленського і в першому турі, і з величезною перевагою в другому турі. Зараз в першому турі, хай з невеличкою перевагою, але Зеленський випереджає", – констатує Фесенко.

Хто міг би перемогти на президентських виборах в Україні/SOCIS

Крім того, він вважає, що відбулося певне охолодження ставлення до можливого кандидата на пост голови держави, хоча він і досі залишається головним фаворитов президентських виборів.

Вже немає такої беззастережної підтримки, немає такої міфології, яка працювала на Залужного в перші два роки вторгнення. І саме тому частина його команди вважає, що краще повернутися до України і включитися в внутрішні політичні процеси. А інша частина команди вважає, що це ще зарано Володимир Фесенко

Таким чином Фесенко і пояснює появу витоків: Залужний дійсно міг розглядати та обговорювати варіант повернення до Києва, через що інформація могла стати публічною. А спростування натомість пояснюється простіше – стало зрозуміло, що завершення війни не буде, тому "Валерій Федорович не хоче робити фальш-старт".

Які політичні перспективи "залізного генерала"

Кандидат історичних наук Єгор Брайлян в коментарі "Телеграфу" нагадує, що наразі достовірних соціологічних опитувань немає, а якщо такі і з’являться під час виборів, то, ймовірно, будуть заангажованими.

"Я думаю, що в Залужного шанси є, але до Валерія Федоровича є різне ставлення. Якраз вибори покажуть іншого Залужного насправді. Ми його сприймаємо як головнокомандувача, як військового, як бойового генерала, як такого, знаєте, народного героя України. Але він може виявитися як політик зовсім іншою людиною", – вважає експерт.

Саме тому він переконаний, що українське суспільство не має "ліпити ідола" з Залужного, оскільки ідеальних людей не існує, а цілком актуальні проблеми, які спостерігаються в ЗСУ і зараз – бюрократія, корупція та багато іншого – були і за часів командування Валерія Федоровича, і залишаються за Сирського.

Ми маємо Залужного сприймати просто як одного з кандидатів. Ми не знаємо, хто ще буде кандидатом, тому що повернення внутрішньої політики буде означати використання відкрито якихось піар-технологій, які, на жаль, будуть швидше розколювати, чим об'єднувати українське суспільство Єгор Брайлян

Єгор Брайлян/Facebook-сторінка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що залежно від того, наскільки активно просуватиметься переговорний процес між сторонами трикутника Україна — США — Росія і чи будуть підготовлені документи, необхідні для укладання мирних угод, зупинка війни по нинішній лінії фронту і так звана "демілітаризація" частини Донбасу можуть відбутися вже у лютому.