"Настав час повернути те, що ми втратили": Буданов про поступки на переговорах, гарантії безпеки та обмін розвідданими

Кирило Буданов поділився оптимістичним поглядом на виклики сьогодення

Керівник Головного Управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно долучився до перемовин з представниками президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Він поділився баченням на актуальні події.

Виклики, перед яким стоїть Україна, не змушують його втрачати оптимізм. Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Forbes.

Гарантії безпеки

Голова ГУР підтвердив, що Україна прагне, щоб можливий мирний договір та гарантії безпеки були затверджені Конгресом США. Оскільки, українці прагнуть запобігти будь-яким змінам після підписання угоди.

"Такий результат може бути ще одним Будапештським меморандумом – гарантією безпеки, яку союзники України проігнорували, коли напала Росія", — зазначив Буданов.

Про обмін розвідданими

За його словами, публічно США наполягають, що не передають зброю Україні безоплатно. Але на обмін розвідданими це не впливає.

"Обмін розвідувальними даними триває. Більше того, насправді, цей процес зростає з кожним днем", — наголосив Буданов.

Кирило Буданов Фото Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images

Корупційний скандал

За його словами, нещодавній корупційний скандал дещо послабив довіру до України, зіпсував її репутацію та послабив підтримку серед союзників. Але катастрофічних наслідків цей інцидент поки що не має.

"Ситуація стабільна. Більшість країн сьогодні мають проблеми з корупцією. Важливо верховенство права та процедурна здатність уряду розв'язувати проблеми конституційним та прозорим способом. Україна здатна зробити це навіть посеред екзистенційного конфлікту. Пов’язані з цим люди були звільнені, і тепер це юридичний процес", — сказав Буданов.

Про відносини з США

Очільник ГУР наголосив, що розмови про погіршення стосунків між Україною та США не відповідають дійсності. Він з оптимізмом дивиться в майбутнє.

"Відносини зі США мають вирішальне значення для України, як у сьогоденні, так і в майбутньому. Але це багатоетапний процес, який триватиме десятиліттями. Ми, як нація, зробили один із наших цивілізаційних виборів у напрямку США. Був час, коли Україна була однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Ми можемо повернутися до цього статусу. Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення та рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", — наголосив Буданов.

Кирило Буданов Фото 24 канал

На завершення, автори матеріалу підкреслили, що голова ГУР не збирається йти на поступки у будь-яких переговорах, де на карту поставлене майбутнє його країни. Також, він дуже добре знає росіян, і знає, чого хочуть американці і що потрібно Україні.

"Його оптимізм дає надію його співгромадянам та всім нам у світі", — резюмували автори статті.

