"Будут позитивные изменения": первые реакции на назначение Буданова главой ОП

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов получил предложение от Владимира Зеленского возглавить Офис президента. Многие эксперты уже отреагировали на столь неожиданную новость и выразили свое мнение.

"Телеграф" сделал сборку реакций из социальных сетей. Стоит отметить, что многие выразили надежду, что именно с приходом Буданова наступят позитивные изменения.

Волонтер, основатель благотворительного фонда "Наследники Сагайдачного" Александр Аронец отметил, что назначение Буданова действительно было неожиданным.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале говорит, что такое решение было вполне ожидаемым и может свидетельствовать об изменениях во влиянии ключевых фигур во власти.

Очень ожидаемое решение уже. Это значит, что стремительных безудержных реформ Зеленский не ожидает, но те, кто рассказывал об остатках влияния Ермака, думаю уже убедились — что мягко говоря, плохие времена начнутся у Али-Бабы….он давно Буданова из ГУР хотел убрать, но думаю немного не ожидал, что прям вот так

Украинский журналист и публицист Сергей Руденко на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о возможном назначении Буданова и задался вопросом, отказался ли глава ГУР от перспективы стать президентом.

"Буданов – новый руководитель Офиса президента. Буданов простился со своими президентскими перспективами?" — написал он.

Тут же стоит добавить, что ранее сам Буданов не подтвердил и не отверг планы баллотироваться на пост президента Украины. Когда его прямо спрашивали об этом, он уклончиво ответил, что ещё не думал о таком шаге и не уверен, что вопрос возникнет скоро.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал информацию коротко:

Блогер Роман Шрайк в своем Telegram-канале отметил, что не ожидал предложения Буданову стать главой ОП.

Военный корреспондент Сергей Мисюра также выразил удивление, но в то же время он уверен в позитивных изменениях с приходом Буданова.

Политический обозреватель Леонид Швец лаконично прокомментировал новость о возможном назначении Буданова: "Обратно дороги нет".

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" выразил надежду на изменения в лучшую сторону с приходом в ОП Буданова.

Военнослужащий, политтехнолог, один из основателей партии "Демократична сокира" Александр Нойнец пошутил: "С таким "Ермаком", если депутат получит конверт от ОП, то ему, может, и не стоит открывать его вообще".

Украинский общественный и политический деятель, журналист Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook отметил, что исходя из решения назначить Буданова, "ОП – это не канцелярия, а спецслужба. Возможно, самая важная в стране".

Кирилл Буданов — коротко о нем

Украинский военачальник Кирилл Буданов родился в 1986 году в Киеве, но каким было его детство и юность сказать сложно, поскольку в открытом доступе информации об этом периоде жизни разведчика нет.

С 2014 года Кирилл Буданов участвовал в боевых действиях на Востоке Украины и получил три ранения. По его словам, первое ранение было легким, в него просто попал осколок, а вот второе — тяжелым, один из осколков противопехотной мины попал ему под сердце. Из тела его вынуть нельзя, поскольку это представляет опасность, но Буданову удалось с таким ранением одному выйти через линию фронта.

Кирилл Буданов

В 2016 году получил звание майора, через два года стал подполковником и в 2020 году — полковником. В том же году Буданов возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На должности главы ГУР Кирилл Буданов находится более 5 лет, и за время карьеры пережил более 10 покушений. Один из них — это ракетный удар, направленный по офису украинской разведки во время войны. Как и другие ключевые личности, Буданов является для России одним из главных врагов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2025 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Накануне у него Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски.