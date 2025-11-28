Адвокати на місці. Єрмак підтвердив факт обшуків
-
-
Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що в нього вдома проводять обшуки НАБУ та САП. Він додав, що не чинить жодних перешкод слідчим діям.
Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння,
