Адвокати на місці. Єрмак підтвердив факт обшуків

Олена Руденко
Адвокати на місці. Єрмак підтвердив факт обшуків Новина оновлена 28 листопада 2025, 09:56

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що в нього вдома проводять обшуки НАБУ та САП. Він додав, що не чинить жодних перешкод слідчим діям.

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння,

Андрій Єрмак

Новина доповнюється…

