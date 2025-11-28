Зеленський звільнив Єрмака після обшуків НАБУ: що відомо
-
-
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Напередодні у нього Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводило обшуки.
Що треба знати:
- Офіс президента очікує повне перезавантаження
- Президент Зеленський хоче, аби у союзників не було питань до України та її влади
- Голова держави анонсував великі зміни в регіонах та армії
UPD: Зеленський звільнив Єрмака з посади в Офісі президента. Вже з'явився відповідний указ.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Єрмак вирішив піти за власним бажанням. Про це стало відомо ввечері 28 листопада, а зранку в цей же день у нього проводили обшуки.
"Буде повне перезавантаження Офісу президента України. Завтра я проведу консультації щодо нового керівника Офісу президента", — зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Зауважимо, що зранку 28 листопада НАБУ проводило обшуки у Єрмака. Він особисто це підтвердив, запевнивши, що вже підключив адвоката. Однак ввечері стало відомо про його відставку, хоча результати роботи Бюро офіційно не розголошувались.
Головні заяви Зеленського з вечірнього звернення:
- Усіх міністрів треба оцінити на відповідність наявним викликам, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни.
- Кабмін та депутати повинні прийняти бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції.
- СБУ проведе аналіз у регіонах. Будуть рішення. Багато негативів із регіонів.
- Армія. Є проблеми. Буде справедливий розподіл особового складу між бригадами. Буде рішення.
- Скоро будуть важливі переговори з американцями, там будуть наші представники: начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка.
