Зеленський звільнив Єрмака після обшуків НАБУ: що відомо

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Напередодні у нього Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводило обшуки.

Що треба знати:

Офіс президента очікує повне перезавантаження

Президент Зеленський хоче, аби у союзників не було питань до України та її влади

Голова держави анонсував великі зміни в регіонах та армії

UPD: Зеленський звільнив Єрмака з посади в Офісі президента. Вже з'явився відповідний указ.

Наказ про звільнення Єрмака

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Єрмак вирішив піти за власним бажанням. Про це стало відомо ввечері 28 листопада, а зранку в цей же день у нього проводили обшуки.

"Буде повне перезавантаження Офісу президента України. Завтра я проведу консультації щодо нового керівника Офісу президента", — зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зауважимо, що зранку 28 листопада НАБУ проводило обшуки у Єрмака. Він особисто це підтвердив, запевнивши, що вже підключив адвоката. Однак ввечері стало відомо про його відставку, хоча результати роботи Бюро офіційно не розголошувались.

Головні заяви Зеленського з вечірнього звернення:

Усіх міністрів треба оцінити на відповідність наявним викликам, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни.

Кабмін та депутати повинні прийняти бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції.

СБУ проведе аналіз у регіонах. Будуть рішення. Багато негативів із регіонів.

Армія. Є проблеми. Буде справедливий розподіл особового складу між бригадами. Буде рішення.

Скоро будуть важливі переговори з американцями, там будуть наші представники: начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка.

