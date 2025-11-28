Рус

Зеленський звільнив Єрмака після обшуків НАБУ: що відомо

Тетяна Крутякова
Новина оновлена 28 листопада 2025, 17:53
Фото Колаж "Телеграфу"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Напередодні у нього Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводило обшуки.

Що треба знати:

  • Офіс президента очікує повне перезавантаження
  • Президент Зеленський хоче, аби у союзників не було питань до України та її влади
  • Голова держави анонсував великі зміни в регіонах та армії

UPD: Зеленський звільнив Єрмака з посади в Офісі президента. Вже з'явився відповідний указ.

Наказ про звільнення Єрмака
Наказ про звільнення Єрмака

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Єрмак вирішив піти за власним бажанням. Про це стало відомо ввечері 28 листопада, а зранку в цей же день у нього проводили обшуки.

"Буде повне перезавантаження Офісу президента України. Завтра я проведу консультації щодо нового керівника Офісу президента", — зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зауважимо, що зранку 28 листопада НАБУ проводило обшуки у Єрмака. Він особисто це підтвердив, запевнивши, що вже підключив адвоката. Однак ввечері стало відомо про його відставку, хоча результати роботи Бюро офіційно не розголошувались.

Головні заяви Зеленського з вечірнього звернення:

  • Усіх міністрів треба оцінити на відповідність наявним викликам, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни.
  • Кабмін та депутати повинні прийняти бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції.
  • СБУ проведе аналіз у регіонах. Будуть рішення. Багато негативів із регіонів.
  • Армія. Є проблеми. Буде справедливий розподіл особового складу між бригадами. Буде рішення.
  • Скоро будуть важливі переговори з американцями, там будуть наші представники: начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за кілька днів до відставки Єрмак називав "червону лінію" в переговорах з США та Росією.

