"Переговори в тіні". Що Буданов розповів про таємну зустріч в Абу-Дабі

Пентагон вже підтвердив зустріч з російською делегацією

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов вважає, що мирні переговори між Україною, Росією та США мають залишатись в тіні. Краще наразі не говорити про якісь результати зустрічей.

Що треба знати:

За даними ЗМІ, в Абу-Дабі нібито пройшли таємні переговори між США та Росією

Буданов закликав суспільство до тиші щодо цієї теми, аби не зірвати перемовини

Зустріч делегацій в Абу-Дабі підтвердили в США

Як зазначив Буданов, передає РБК-Україна, у кулуарах другого військового молитовного сніданку, наразі озвучувати якусь інформацію про зустрічі делегацій ризиковано. Він відмовився підтверджувати проведення таємних переговорів в Абу-Дабі та говорити про їх результати.

Начальник ГУР наголошує, що наразі будь-які чутливі процеси потребують тиші, зокрема і переговори.

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться — але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте", — зазначив Буданов.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Як стверджують ЗМІ, представник США, американський генерал Чарльз Дрісколл нібито провів у Абу-Дабі закриті зустрічі з російською стороною. Ці контакти начебто були заздалегідь узгоджені дипломатичними каналами та не афішувалися через високу чутливість теми. При цьому Пентагон вже підтвердив факт переговорів, але відмовився розкривати їхній формат чи склад російської делегації, зазначивши лише, що "робота перебуває у чутливій фазі".

Раніше "Телеграф" розповідав про результати зустрічі американської та української делегацій в Маямі.