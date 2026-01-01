Звинувачення у держзраді та китайський притулок: як живе опальний ексдепутат Мураєв, який втік з України

Скандальний політик у своїх висловлюваннях повторював наративи російської пропаганди

Євген Мураєв — відомий проросійський політик, який двічі був народним депутатом України та активно будував політичну кар’єру. Також він був медіамагнатом, маючи у власності два телеканали — NewsOne і "НАШ". Після початку повномасштабної війни в Україні політик втік з країни разом із сім’єю.

Що варто знати:

Євген Мураєв підозрюється СБУ у держзраді за поширення російської пропаганди

У травні 2022 року політик таємно залишив Україну і зараз мешкає з родиною в Пекіні

Перед вторгненням РФ Мураєва називали потенційним главою окупаційного режиму, який планував встановити Кремль в Україні

"Телеграф" розповідає, що відомо про Євгена Мураєва, його політичну діяльність, скандали, і як він живе тепер.

Євген Мураєв. Фото: https://glavcom.ua/

Євген Мураєв – що про нього відомо?

Український політик із проросійськими поглядами Євген Мураєв народився 2 грудня 1976 року у місті Зміїв Харківської області, зараз йому 49 років. Він закінчив Харківський державний університет за спеціальністю "фінанси та кредит", а також здобув освіту у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Євген Мураєв у молодості. Фото: https://podrobnosti.ua/

Свою кар’єру Мураєв розпочинав у комерційних структурах, пов’язаних із нафтопродуктами. А в політику прийшов у 2006 році, ставши депутатом Харківської облради. Спочатку він був представником партії "Віче", а пізніше опинився в "Партії регіонів".

Свого часу Євген Мураєв очолював політичну раду партії "ОПЗЖ", а у 2018 році почав будувати свою політичну силу "НАШІ". Як відомо, політик був народним депутатом двох скликань Верховної Ради – з 2012 до 2019 року. Спочатку він представляв у парламенті "Партію регіонів", а згодом "Опозиційний блок".

Початок політичної кар’єри Мураєва. Фото: https://ipress.ua/

Скандали, пов’язані з Мураєвим

За час своєї політичної діяльності в Україні Мураєв неодноразово робив скандальні заяви з російськими наративами. Так, Революцію Гідності 2014 року політик називав "державним переворотом", а війну на Донбасі — "громадянським конфліктом".

У 2018 році екснардеп зробив випад у бік колишнього політв’язня Олега Сенцова. В ефірі телеканалу "112 Україна" Мураєв назвав його "терористом", що призвело до суспільного резонансу та перевірок СБУ.

Перед початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році британська розвідка повідомляла, що Кремль розглядає Мураєва потенційним кандидатом, якого Путін планував поставити на чолі окупаційного режиму у Києві.

У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно оголосила Євгену Мураєву підозру у державній зраді. За версією СБУ, його телеканал "НАШ" свідомо використовувався для поширення російської пропаганди в Україні.

Фото: GettyImages

Куди і коли Мураєв втік із України?

Після початку повномасштабного вторгнення Євген Мураєв різко зник із медіапростору. Його останній пост у Facebook датовано 25 лютого 2022 року. За даними розслідування "Української правди", проросійський політик виїхав із країни у травні 2022 року.

У вересні 2022 року екс-нардепа із сім’єю помітили у Відні. Також у мережі була інформація, що деякий час він міг жити у Словаччині. Однак на початку 2025 року стало відомо, що Євген Мураєв разом із сім’єю живе у Пекіні.

Так у 2025 році виглядав Мураєв. Фото: скріншот із відео

Тоді він випустив трешеве відео-інтерв’ю із соратником-пропагандистом Олександром Лазарєвим, у якому продовжив прославляти "рускій мір" та нести в маси російські наративи. При цьому повномасштабну війну, яку розв’язала РФ на території України, Мураєв називав "поганими відносинами між країнами".

Мураєв тепер мешкає в Китаї. Фото: https://detector.media/

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає зять Киви, якого він "поховав" в ефірах російської пропаганди. Був у ОПЗЖ, а тепер служить у ЗСУ.