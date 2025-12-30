Втратив громадянство і став "духовним просвітителем": де зараз ексдепутат із кримінальним минулим Вадим Рабінович

Останнім часом він зник з медіапростору

Вадим Рабінович – одіозний український політик із проросійською позицією. Свого часу він був медіамагнатом, володіючи скандальними телеканалами, наприклад NewsOne. За кілька днів до початку повномасштабної війни він виїхав з України і більше не повернувся до країни.

Що варто знати:

Вадим Рабинович був позбавлений українського громадянства та депутатського мандата у 2022 році

В Україні його офіційно звинувачують у державній зраді та оголосили у розшук

Наразі експолітик живе в Ізраїлі, де займається релігійною діяльністю та духовним просвітництвом

"Телеграф" розповідає, що відомо про Вадима Рабіновича і де він зараз.

Вадим Рабінович. Фото: Getty Images

Вадим Рабінович – що про нього відомо?

Колишній нардеп Рабінович народився 4 серпня 1953 року у Харкові, зараз йому 72 роки. Після школи вступив до Харківського автодорожнього інституту, але не закінчив його. У 1974 році майбутнього політика виключили з комсомолу, а потім і з інституту за "аморальну поведінку".

Відомо, що Рабінович служив у радянській армії, а потім працював у Харківському будівельному управлінні. З цим пов’язаний його перший арешт — 1980 року його затримали за звинуваченням у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. Через 9 місяців його звільнили після особистого втручання Генерального прокурора СРСР Романа Руденка.

Вадим Рабінович у молодості. Фото: https://comments.ua/

Другий арешт стався на початку 1982 року, тоді Рабіновича знову звинувачували у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. 10 лютого 1984 року був засуджений Харківським обласним судом до 14 років позбавлення волі. Звільнився із ув’язнення у 1991 році.

Політична кар’єра

До приходу в політику Вадим Рабінович займався громадською діяльністю та бізнесом. У 1997 році він став президентом Всеукраїнського єврейського конгресу (ВЄК), на створення якого пожертвував $1 млн, і очолює його досі.

Вадим Рабінович у 2014 році балотувався у президенти України. Фото: Getty Images

У 2014 році Рабінович балотувався у президенти України. Так розпочався його шлях у велику політику. Як результат – він був народним депутатом України VIII та IX скликань Верховної Ради. Також політик відомий як один із лідерів партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), яка зараз заборонена в Україні.

Під час своїх каденцій у Верховній Раді Рабінович запам’ятався як проросійський політик, який неодноразово оскандалився своїми висловлюваннями. Так, наприклад, у 2021 році депутат під час виступу в парламенті назвав партію "Слуга народу" "фашистським дияволом", а президенту Зеленському пригрозив імпічментом. Крім того, Рабінович був тим, хто виступав проти перейменування київської площі Льва Толстого.

Вадим Рабінович був скандальним депутатом Верховної Ради. Фото: Getty Images

Куди зник Рабінович?

На початку 2022 року Вадим Рабінович, прикриваючись закордонним лікуванням, залишив Україну. Це було за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Після цього він більше не з’являвся у країні.

Як виявилося, політик тривалий час мав друге громадянство — ізраїльське. Власне, в Ізраїль він і перебрався жити, поки в Україні війна. Тим часом у 2022 році президент України Володимир Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства. Це призвело до того, що він офіційно втратив депутатський мандат. 3 листопада 2022 року за це проголосували 304 народні депутати Верховної Ради.

Вадим Рабінович два скликання був депутатом. Фото: Getty Images

А вже у липні 2023 року ДБР повідомило ексдепутату про підозру у держзраді. У лютому 2024 року, як пише hromadske.ua, обвинувальний акт було передано до суду. Українські правоохоронні органи оголосили Рабіновича у розшук і намагаються добитися екстрадиції. Однак через тонкощі ізраїльського законодавства, зараз це неможливо.

Так зараз виглядає Рабінович. Фото: скріншот із відео

Як пише видання parlament.ua, зараз Рабінович кардинально змінив публічне амплуа і тепер позиціонує себе як "духовний просвітитель" та тлумач Тори, записуючи відео на релігійну тематику. Також повідомлялося про його підтримку ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у 2024-2025 роках.

