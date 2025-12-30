Втратив громадянство і став "духовним просвітителем": де зараз ексдепутат із кримінальним минулим Вадим Рабінович
Останнім часом він зник з медіапростору
Вадим Рабінович – одіозний український політик із проросійською позицією. Свого часу він був медіамагнатом, володіючи скандальними телеканалами, наприклад NewsOne. За кілька днів до початку повномасштабної війни він виїхав з України і більше не повернувся до країни.
Що варто знати:
- Вадим Рабинович був позбавлений українського громадянства та депутатського мандата у 2022 році
- В Україні його офіційно звинувачують у державній зраді та оголосили у розшук
- Наразі експолітик живе в Ізраїлі, де займається релігійною діяльністю та духовним просвітництвом
"Телеграф" розповідає, що відомо про Вадима Рабіновича і де він зараз.
Вадим Рабінович – що про нього відомо?
Колишній нардеп Рабінович народився 4 серпня 1953 року у Харкові, зараз йому 72 роки. Після школи вступив до Харківського автодорожнього інституту, але не закінчив його. У 1974 році майбутнього політика виключили з комсомолу, а потім і з інституту за "аморальну поведінку".
Відомо, що Рабінович служив у радянській армії, а потім працював у Харківському будівельному управлінні. З цим пов’язаний його перший арешт — 1980 року його затримали за звинуваченням у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. Через 9 місяців його звільнили після особистого втручання Генерального прокурора СРСР Романа Руденка.
Другий арешт стався на початку 1982 року, тоді Рабіновича знову звинувачували у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. 10 лютого 1984 року був засуджений Харківським обласним судом до 14 років позбавлення волі. Звільнився із ув’язнення у 1991 році.
Політична кар’єра
До приходу в політику Вадим Рабінович займався громадською діяльністю та бізнесом. У 1997 році він став президентом Всеукраїнського єврейського конгресу (ВЄК), на створення якого пожертвував $1 млн, і очолює його досі.
У 2014 році Рабінович балотувався у президенти України. Так розпочався його шлях у велику політику. Як результат – він був народним депутатом України VIII та IX скликань Верховної Ради. Також політик відомий як один із лідерів партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), яка зараз заборонена в Україні.
Під час своїх каденцій у Верховній Раді Рабінович запам’ятався як проросійський політик, який неодноразово оскандалився своїми висловлюваннями. Так, наприклад, у 2021 році депутат під час виступу в парламенті назвав партію "Слуга народу" "фашистським дияволом", а президенту Зеленському пригрозив імпічментом. Крім того, Рабінович був тим, хто виступав проти перейменування київської площі Льва Толстого.
Куди зник Рабінович?
На початку 2022 року Вадим Рабінович, прикриваючись закордонним лікуванням, залишив Україну. Це було за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Після цього він більше не з’являвся у країні.
Як виявилося, політик тривалий час мав друге громадянство — ізраїльське. Власне, в Ізраїль він і перебрався жити, поки в Україні війна. Тим часом у 2022 році президент України Володимир Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства. Це призвело до того, що він офіційно втратив депутатський мандат. 3 листопада 2022 року за це проголосували 304 народні депутати Верховної Ради.
А вже у липні 2023 року ДБР повідомило ексдепутату про підозру у держзраді. У лютому 2024 року, як пише hromadske.ua, обвинувальний акт було передано до суду. Українські правоохоронні органи оголосили Рабіновича у розшук і намагаються добитися екстрадиції. Однак через тонкощі ізраїльського законодавства, зараз це неможливо.
Як пише видання parlament.ua, зараз Рабінович кардинально змінив публічне амплуа і тепер позиціонує себе як "духовний просвітитель" та тлумач Тори, записуючи відео на релігійну тематику. Також повідомлялося про його підтримку ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у 2024-2025 роках.
